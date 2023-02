Il business della reputazione conquista l’Italia, la saga di Didac Sanchez e Enea Trevisan

Come nella migliore tradizione dell’industria tecnologica, Diego Jiménez Sánchez ama rappresentare sé stesso come un imprenditore che si è fatto da solo, covando le idee migliori in uno scantinato o – come in questo caso – in un orfanotrofio. È qui che il trentenne imprenditore spagnolo sostiene di aver iniziato a smanettare con il computer per scappare dalla famiglia disagiata. A soli vent’anni, dice, ha avuto l’idea di costituire Eliminalia, società che da un decennio promette di cancellare dal web il passato dei suoi clienti, purché ben paganti, in tutto il mondo. Il pretesto sono le sue vicende personali: abusi e violenze sessuali subìte e poi raccontate dai giornali. Informazioni erogate dai motori di ricerca non appena si inseriva il suo nome online e che, come raccontava lui stesso al Corriere della Sera, gli impedivano di trovare lavoro e acquisire clienti.

È il 2011 e sono gli anni in cui in Europa prende forma il tema della privacy, si configurano i prodromi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Gdpr) e il diritto all’oblio è sempre più urgente nel dibattito pubblico. Da qui nascerebbe l’intuizione di Didac (Diego in catalano).

Il progetto #StoryKillers ha scoperto come Eliminalia sia una delle aziende che più di tutte, negli ultimi anni, ha sviluppato capacità di reputation laundering, lavanderia reputazionale, su scala globale. Indispensabile precisare come il diritto all’oblio sia necessario per controbilanciare l’effetto che l’informazione può avere sugli individui, spesso fragili o vittime di un sistema che li ha portati a delinquere. Certamente a loro spetta il diritto, pagato il proprio debito con la società, di essere riabilitati. E non vi è dubbio che la possibilità di non essere costantemente associati agli errori del passato sia indispensabile a rendere concreto il principio secondo il quale la punizione deve «tendere alla rieducazione del condannato», come recita l’articolo 27 della Costituzione italiana. Ma non è questo il cliente-tipo di Eliminalia.