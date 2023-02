Assassini di storie

Nella mitologia greca, l’idra è un velenosissimo serpente a molte teste. Quando Ercole l’ha combattuta nel Peloponneso, durante la sua seconda fatica, ogni volta che le mozzava una testa, ne ricrescevano due. Ha dovuto farsi aiutare, cauterizzare ogni ferita inferta all’animale, per riuscire finalmente a ucciderla.

La disinformazione è un’idra contemporanea di cui ancora non si conosce il modo per evitare che ricrescano le sue teste. In tanti cercano di sconfiggerla, ma sembra che sia sempre capace di moltiplicare le fake news. Le teste dell’idra della disinformazione sono le fabbriche di troll che rilanciano notizie false, agenzie che rimuovono con metodi fraudolenti contenuti dal web, gruppi di professionisti in grado di boicottare campagne elettorali.