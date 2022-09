La galassia che sostiene l’ultradestra israeliana

Il partito di Matteo Salvini ha una relazione con la destra più radicale israeliana almeno da dieci anni. L’allora Lega Nord nel 2011 ha infatti firmato un documento di intesa con il partito ultranazionalista Yisrael Beitenu (Israele Casa Nostra) in cui si legge che i due partiti «rafforzano vincoli di cooperazione nella lotta a ogni forma di antisemitismo e di anti-sionismo (…) e affermano le comuni radici ebraico-cristiane». Vista oggi, quella partnership non appare casuale: il partito ultranazionalista israeliano Yisrael Beitenu aveva da poco raggiunto il suo picco nei consensi e, come la Lega negli anni successivi, ha avuto posizioni particolarmente vicine alla Russia, in particolare in merito alle sanzioni successive all’invasione della Crimea nel 2014.

Fondato nel 1999 da Avigdor Lieberman, più volte ministro di Esteri e Difesa (oggi alle Finanze) degli esecutivi di Benjamin Nethanyahu, Yisrael Beitenu è stato concepito per rivolgersi soprattutto alla comunità ebraica di origini russe: lo stesso Lieberman infatti è nato in Unione sovietica, nell’attuale Moldavia.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a capo della coalizione della quale fa parte anche la Lega di Salvini, ha un riferimento diverso all’interno del mondo della destra israeliana. Anche per questo è stata molto più cauta quando è stata intervistata dallo stesso Beck che aveva chiesto a Salvini di Gerusalemme capitale: «Questo è un tema molto delicato, sul quale penso che il prossimo governo italiano, come tutti quelli che lo hanno preceduto, dovrà agire in sinergia con i nostri partner nell’Unione europea», risponde. Meloni ha comunque sottolineato più volte nel corso dell’intervista la sua vicinanza a Israele in un campo che lei ritiene chiave per il futuro dell’Europa e d’Israele: lottare contro l’islamizzazione. Usa proprio questo termine, senza distinzione tra un radicalismo armato e un mondo spirituale, senza distinzione tra decine di Islam possibili, con progetti politici e non.

Il partito politico che in Israele incarna maggiormente questa posizione è il Likud di Benjamin Netanyahu, il partito conservatore per eccellenza in Israele. «Per anni – ha spiegato la leader di FdI in un video per la stampa estera in cui cerca di minimizzare i timori di deriva autoritaria con una sua elezione – ho anche avuto l’onore di guidare il partito conservatore europeo, che condivide valori ed esperienze con i Tory britannici, i Repubblicani statunitensi e il Likud israeliano». Nel solco di questi modelli, Meloni ha dichiarato che «la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei».

Mentre la posizione pro Israele della Lega sembra essere funzionale a mantenere la dichiarata vicinanza sia a Mosca, sia a Washington, quella di Fratelli d’Italia sembra rispondere all’esigenza di trovare una famiglia politica di riferimento presentabile, passare quindi dalla definizione di “post-fascisti” a “conservatori”.