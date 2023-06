I veleni invisibili: inizia la resa dei conti per il caso Caffaro

Cosa è successo nel frattempo? La storia si ingarbuglia e, per certi versi, ha dell’incredibile, a partire dalle mosse strategiche che riguardano il riassetto della società madrina del danno. Chi c’è dietro e come riesce a non risarcire i danni causati? La Snia, il gruppo cui apparteneva la vecchia Caffaro Chimica, ha come azionista maggioritario Bios Spa, contenitore del quale erano soci di maggioranza la Hopa Holding Spa (tradotto: Mittel Spa), la Interbanca Spa (ora Ge Capital Spa, già GE Capital Spa), la banca Monte Paschi di Siena e la Unipol Spa compagnia assicuratrice Unipol. Da Snia viene spacchettata la parte sana della società (quella con il capitale) attraverso una scissione che fa nascere la good company Sorin. Quindi la Snia – un contenitore rimasto a quel punto spoglio di qualunque fondo – fallisce.

Si arriva così al 2011, l’impianto viene acquisito da un’altra azienda: Caffaro Brescia srl, che di Caffaro mantiene il marchio perché conosciuto in tutto il mondo. Chi è e che lavorazione svolgeva Caffaro Brescia fino al 2020 e oggi in liquidazione? La società si occupava della produzione di clorito di sodio, un disinfettante che serve per la potabilizzazione delle acque. Il clorito ha una lavorazione articolata in vari step: in uno di questi passaggi si usa anche il cromo. Non come materia prima, ma come additivo. In cifre: per 20 mila tonnellate di clorito di sodio la quantità di cromo è di poco inferiore alla mezza tonnellata.

Scatta un SOS bis. A lanciarlo, stavolta, è direttamente l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa): dal 2014 nota che, allora come oggi, nel sito si riscontrano livelli di cromo esavalente e Pcb superiori rispetto a quelli già noti e dovuti all’inquinamento storico. Dopo uno studio approfondito, l’Agenzia arriva a una conclusione che rimescola tutte le carte sul tavolo: «C’è nesso causale tra l’impianto attuale e la contaminazione». Di più: la mancata manutenzione della barriera idraulica – il sistema di pozzi che, emungendo le acque, cerca di filtrare gli inquinanti, così da bloccare nuove fuoriuscite – ha fatto sì che quella diga non facesse più da “schermo” ai veleni.

Per capire l’entità basta un dato: nel 2019 la concentrazione di Pcb nello scarico ha superato di oltre il 500% il limite consentito. Il vecchio nuovo Sin Caffaro inquina ancora. Il 9 febbraio la Procura ha apposto i sigilli all’area industriale, iscrivendo nel registro degli indagati i vertici di Caffaro Brescia e l’ex commissario straordinario del Sito di interesse nazionale.

Da quasi tre anni dentro il sito industriale tra via Milano e via Nullo, quindi, non si produce più nulla. Nel gigantesco reticolo di impianti e capannoni in rovina sono stipate cisterne che contengono mercurio e altre sostanze liquide non identificate. Alcune sono ancora sotto sequestro perché derivano dalla gestione di Snia. Tra le macerie accatastate ai bordi, gli unici che si aggirano in questo enorme complesso fantasma sono i dipendenti superstiti di Caffaro Brescia srl. Sono rimasti in quattro, più il direttore generale. Il loro compito è mantenere in funzione la barriera idraulica per evitare che la città venga contaminata dagli inquinanti rilasciati dalla fabbrica. Nei mesi scorsi la siccità ha paradossalmente aiutato perché la falda è rimasta più bassa del solito e dunque più lontana dai terreni impregnati di sostanze tossiche.

L’eredeità dell’inquinamento

Ma se anche questa seconda azienda è fallita e non produce più nulla, come mai sta ancora occupando gli spazi della cittadella industriale? Perché ha la responsabilità di mantenere attiva la diga anti-veleni, un impianto che non si può fermare, altrimenti all’inquinamento storico se ne potrebbe aggiungere un secondo, di portata enorme. Il timore si è intensificato quando l’azienda ha annunciato la volontà di andarsene licenziando i dipendenti rimasti, citando una «difficoltà a sostenere tutti gli impegni» e gli «oneri relativi alla attività ordinaria (gestione barriera, presidio e sicurezza del sito), oltre alle altre attività in essere».

Dai 54 operai che erano rimasti in servizio con Caffaro Brescia srl si è passati a un dimezzamento della forza lavoro nell’arco di otto anni, fino ad arrivare al 2023. Da 26 lavoratori sono rimasti prima in nove e da maggio solo in quattro. Per un giorno hanno scioperato in segno di solidarietà con i colleghi, mantenendo però sempre attivo un presidio del sito a tutela della città. Perché di fatto, in sordina e senza cercare visibilità, i pochissimi tecnici chimici ed elettrochimici rimasti sono diventati le uniche sentinelle di Brescia, che proteggono i suoi abitanti da un altro, potenziale, disastro ambientale che pende su di loro come una spada. «Non vogliamo essere chiamati supereroi – dicono loro – cerchiamo di fare il nostro dovere con responsabilità per la città, come abbiamo sempre fatto».