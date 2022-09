Il glossario della cospirazione

Teosofia

Dottrina mistica e occulta, parte della tradizione esoterica occidentale. Nata alla fine del diciannovesimo secolo negli Stati Uniti, combina l’approccio filosofico-religioso ai rudimenti della scienza. Il pensiero teosofico attinge da antiche filosofie dell’Asia e d’Europa, come il buddismo. Alla base c’è la concezione che ogni religione sia stata rivelatrice di una verità, seppur parziale. La dottrina fu propugnata dalla Società teosofica, fondata a New York nel 1875.

Cospiritualità

Neologismo coniato dai sociologi Charlotte Ward e David Voas e utilizzato per indicare la relazione tra il mondo della spiritualità – tipicamente della New Age – e quello delle teorie del complotto. Il termine ha iniziato a circolare dopo la pubblicazione nel 2011 dell’articolo “The emergence of conspirituality” nel Journal of Contemporary Religion.

Ex-believer

Letteralmente, ex credente. Si usa nell’ambito delle ideologie estremiste per riferirsi a individui precedentemente seguaci di movimenti radicalizzati, tipicamente di estrema destra o cospirazionisti. Per aiutare gli individui nel loro processo di deradicalizzazione, ci sono gruppi di supporto e aiuto online; uno di questi è la rete internazionale EXIT HATE, un ente di beneficienza che supporta ex membri dell’estrema destra nel loro percorso.

Q-parents

Slang utilizzato in alcune community online per fare riferimento a genitori che seguono i dettami di QAnon o, per estensione, un certo tipo di cospirazionismo di natura estremista.

Q-adjacent

Persone “Q-adiacenti”, nella traduzione italiana; non esiste un uso standard di questa terminologia. Viene usato a volte per riferirsi a persone o realtà affiliate a Q, a volte per parlare delle persone che hanno un parente o amico che è seguace del Qulto.

Reddit

Forum online e sito internet attivo dal 2005. É uno spazio di discussione e condivisione dove gli utenti si riuniscono intorno a gruppi e community a tema.