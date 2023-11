Il traffico di cocaina è uno dei business meglio costruiti, meglio organizzati e più efficienti del mondo moderno. Innestato con successo nelle strutture portanti dell’economia globale è ormai impossibile da fermare. Sfrutta a suo favore la costante gara di velocità in cui sono impegnati i porti e tutta la logistica del commercio globale, si nasconde senza timore negli enormi flussi di denaro anonimo ma legale che passa per i vari fondi di investimento internazionali, spende i suoi profitti in corruzione e li reinveste nel traffico stesso, creando strutture criminali invisibili ma potentissime.

Di narcotraffico scriviamo da sempre, ma fino ad oggi mancava su Irpimedia, una serie, una “casa” per queste nostre storie, e il progetto #NarcoFiles è proprio l’occasione che aspettavamo.

Coordinato da Occrp e nato dall’analisi di un leak di cinque terabytes di email della Procura Generale Colombiana, con questa nuova serie riusciamo non solo ad organizzare tutta la nostra “memoria” sul tema in un’unica pagina, ma riusciamo ad offrire uno spaccato importante di come questo business sia diventato veramente globale.