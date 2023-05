Confessioni di un medico mafioso, storia del memoriale Allegra

Nel documento ricorrevano nomi di personaggi molto noti o che tali sarebbero divenuti in seguito: dal capo-mafia di Villalba Calogero Vizzini a Lucio Tasca, grande proprietario terriero, grande aristocratico palermitano, impegnato secondo Allegra nel riconciliare due fazioni mafiose cittadine contrapposte, dopo che «tre commissioni speciali di maffiosi» giunte dagli Stati Uniti avevano fallito. Il medico disse poi dei tentativi di condizionare le elezioni, ai quali partecipò in prima persona: la mafia si sarebbe divisa «in parti quasi uguali per la lista democratica e per la lista fascista, illudendosi di potersi accattivare» il regime. Soltanto che il progetto non riuscì, avendo i gruppi mafiosi preferito «il principio di venalità», dando quindi «il massimo appoggio a quelli che pagarono profumatamente ed a quelli dei quali potevano trarsi maggiori previsioni di appoggio».

L’archivio dell’Ispettorato interprovinciale di Pubblica sicurezza

In che modo, a distanza di 25 anni, queste carte lasciarono gli archivi polverosi dell’Ispettorato interprovinciale di Pubblica sicurezza – il reparto interforze che, in due riprese, è stato attivo in Sicilia tra il 1933 e il 1949, con tre anni di interruzione tra il 1943 e il 1945 – per arrivare sulla scrivania di De Mauro? È importante chiederselo perché, se esse testimoniano della memoria della mafia, il loro percorso lascia scorgere quella dell’antimafia.

Facciamo un salto all’indietro nel tempo fino al 1933, quando il regime costituì l’Ispettorato interprovinciale di Publica sicurezza per porre un argine alla nuova emergenza mafiosa. Per quanto celebrata dal fascismo, infatti, l’operazione Mori era stata smorzata da pene miti per associazione a delinquere e dall’amnistia del 1932. Il risultato fu che molti mafiosi tornarono a delinquere. Sicché il regime creò l’Ispettorato, ma senza clamori, di modo che l’avvenuta sconfitta della mafia non fosse contraddetta. Questa unità interforze di polizia e carabinieri, che agì come apparato di sicurezza più che come polizia, venne sciolta e ricostituita più volte, fino al 1949, quando venne soppressa. Gli subentrò il Comando forze repressione banditismo, diretto dal generale Ugo Luca, noto per aver posto fine alla latitanza (e alla vita) del bandito Salvatore Giuliano con l’aiuto della mafia.

Ora, il carattere inter-forze dell’Ispettorato fece sì che, all’atto della soppressione, le sue carte finissero in parte negli archivi della polizia, in parte in quelle dei carabinieri, e che alcune andassero semplicemente disperse, compreso il verbale Allegra. Tanto che l’originale è stato ritrovato, un po’ fortunosamente, soltanto una decina di anni fa dallo storico Vittorio Coco.

Giovanni Lo Bianco, l’informatore di De Mauro

Qualcuno, però, all’inizio degli anni Sessanta ricordava del documento e ne passò una copia a De Mauro. Questo qualcuno risponde al nome di Giovanni Lo Bianco, maresciallo dei carabinieri in congedo. Nato a Palermo nel 1908, Lo Bianco aveva diretto molte azioni contro mafia e banditismo, prima al servizio dell’Ispettorato, quindi del suo erede Comando forze repressione banditismo (Cfrb). Ormai in pensione, l’anziano maresciallo intendeva stendere le sue memorie e perciò si rivolse al cronista, incontrandolo più volte nel corso del 1961. Ricaviamo tutto questo da un rapporto riservato di De Mauro a Nisticò, rinvenuto presso l’archivio dell’ Istituto Gramsci Siciliano.