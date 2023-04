La battaglia di Roma Est: Centocelle nel mirino della criminalità organizzata

Un boato squarcia il silenzio notturno. Sono le prime ore del 25 aprile 2019, quattro anni fa, quando un ordigno esplode davanti alla serranda della Pecora Elettrica, una nota libreria di Centocelle, quartiere del quadrante Est della capitale. In via delle Palme, all’altezza del civico 158, gli abitanti del quartiere si radunano mentre la scientifica effettua i primi rilievi. L’episodio è di una violenza inspiegabile per Danilo e Alessandra, proprietari del locale, che dichiarano di non aver ricevuto nessuna richiesta di pizzo né di aver mai litigato con nessuno in zona.

In un primo momento, data la ricorrenza del giorno della Liberazione, gli investigatori non escludono la pista politica. Quella pista, però, non porta a niente: nessuno rivendica l’aggressione e nessuno compare nella lista dei sospetti. Le indagini continuano per alcuni mesi, senza produrre risultati concreti, fino a quando, in una notte di ottobre dello stesso anno e a meno di venti metri dalla ex-libreria, scoppia un altro incendio: va a fuoco la Pinseria Cento55, il bistrot che, come La Pecora Elettrica, affaccia sul parco Don Cadmo Biavati. Qualcuno ha versato del liquido infiammabile nel locale attraverso la serranda e ha dato fuoco.

Da subito, i residenti puntano il dito contro chi gestisce lo spaccio nel parco, che sarebbe interessato a tenere al buio quella strada, che già è piuttosto oscura, con i pochi lampioni rotti o non funzionanti. La teoria più diffusa fra gli abitanti è che qualcuno avrebbe voluto “spegnere” la Pinseria Cento55 e La Pecora Elettrica, unici locali della zona a restare aperti dopo le 20 in una via in cui, a quanto affermano i residenti, la sera vige una sorta di coprifuoco.

La scia degli incendi però, non si ferma. La notte tra il 5 e il 6 novembre, due giorni prima dell’attesa riapertura, La Pecora Elettrica va di nuovo a fuoco, sei mesi dopo il primo rogo. Il colpo, per la cittadinanza intera che si era stretta attorno ai proprietari del locale, e aveva partecipato a un crowdfunding di successo per ridare vita alla libreria, è forte e inatteso.