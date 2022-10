Dal Punjab a Latina, pagare per diventare schiavo

Q uando ha iniziato a sognare l’Italia, o meglio, a sognare una fuga dalla povertà del suo paesino in Punjab, Amritpal non aveva idea della rete di sfruttatori in cui sarebbe caduto. Fin dal primo passo, l’ottenimento di un visto per poter arrivare in Italia, ha dovuto pagare cifre enormi contraendo, come migliaia e migliaia di giovani come lui (400 persone al giorno solo negli ultimi 5 anni), debiti che difficilmente riuscirà mai a estinguere.

Una volta giunto a Latina, una delle mete più frequenti per i lavoratori indiani in Italia, le condizioni di lavoro che gli sono state offerte sono infatti al limite della riduzione in schiavitù, e sono costellate di nuovi ostacoli: rinnovo del visto, messa in regola dei contratti, tutte nuove occasioni per finire ancora più profondamente nell’abisso dei debiti con i trafficanti di esseri umani che, assieme alle aziende agricole dell’area, fanno ricchi affari da questa tratta.

Le stesse forze dell’ordine possono fare ben poco per arginare questo problema: le denunce, che dovrebbero partire dai migranti, non arrivano, per paura o per ignoranza dei propri diritti, e la collaborazione con le autorità indiane (che ritengono “criminali” gli stessi migranti che provano a partire) è inesistente.

La comunità di origine indiana che si è formata nell’Agro Pontino inizia appena ora ad organizzarsi, ma già oggi, all’interno, si annidano nuove trappole: fra i “leader” locali della comunità ci sono infatti anche gli alleati dei trafficanti, degli agenti di viaggio, e degli altri intermediari che rendono questo un business milionario.

Abbiamo esplorato questo sistema di sfruttamento in un long form che alterna reportage e inchiesta .