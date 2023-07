Le madri lontane

La lontananza è un’esperienza tragica anche per i bambini. «Ne ho seguiti per molto tempo, prendendone alcuni in cura. Una volta diventati grandi riescono a descrivere il modo in cui sono cresciuti, i dispiaceri patiti durante l’infanzia. Più erano piccoli quando la madre se n’è andata, maggiore è la loro angoscia. Io cerco di spiegarlo ai genitori. Loro, a volte, mi dicono: “Adesso è il momento giusto per andarcene perché nostro figlio è inconsapevole, non capisce, dorme spesso, sta con la nonna”. Invece è esattamente il contrario», ribadisce Nechita. Aggiunge: «L’affettività materna è vitale e non può essere delegata, serve il contatto diretto, il suo amore è un salvavita». Per due o tre settimane di separazione il dispiacere è contenuto, ma esplode non appena la lontananza si allunga.

Anca Stamin ritiene che l’assenza delle madri sia avvertita più intensamente di quella dei padri perché sulle spalle delle donne c’è il carico tradizionale delle faccende domestiche e della cura dei figli. Se le genitrici si assentano per lunghi periodi, nei più piccoli affiorano sentimenti di abbandono, calo di fiducia in se stessi e sensi di colpa. E i bambini vengono investiti dall’idea che l’emigrazione materna sia in funzione del loro bene. In media, le mamme partono per la prima volta quando i bambini hanno sei anni.

«La scelta dell’emigrazione è obbligata dalla penuria di impieghi e dagli stipendi rumeni troppo bassi», dice Iurciuc Ilie, preside del plesso scolastico di Zmeu, con 432 alunni fra i tre e i 14 anni. Il 30% delle madri dei suoi alunni lavora all’estero. Le rimesse (il denaro inviato dagli espatriati alle famiglie) hanno cambiato il paesino, nel corso del tempo: sono sorte nuove case, costruite secondo i canoni occidentali, e altre sono state ristrutturate. «Il distacco prolungato ha un impatto negativo sull’andamento scolastico. In media, gli studenti seguiti dalle nonne hanno voti più bassi e rischiano l’abbandono scolastico. Sono più ribelli, tendono a non rispettare le regole e si intristiscono davanti alle madri degli altri». Inoltre, a volte quando arriva l’età dell’adolescenza, cercano consolazione nell’alcol o in altre sostanze psicotrope.

Un’altra ragione, meno indagata, dell’emigrazione femminile, è la violenza domestica. Elena Stancu lo ha ribadito in un articolo pubblicato a luglio 2022 (finalista allo European Press Prize), sul giornale rumeno Libertadea. Nel 2020, scrive Stancu, sono stati segnalati 26.809 casi di violenza domestica e 72 persone sono state uccise come conseguenza, soprattutto donne e bambini.

Per inquadrare il contesto, puntualizza Stefano Bottoni, ricercatore in Storia dell’Europa orientale all’Università di Firenze, si deve ricordare che la Romania è ancora uno dei Paesi europei con la più alta percentuale di popolazione che lavora nelle campagne, circa il 40% del totale: un’agricoltura di sussistenza, si vive col poco che si coltiva. I modelli familiari sono arretrati, patriarcali, sfigurati dallo strapotere del padre-padrone. In Romania il divario sociale è enorme: i grandi centri logistici e universitari ultramoderni, realizzati negli ultimi vent’anni, non riescono a colmare la povertà di ampie aree di miseria, ferme ai primi anni della seconda metà del Novecento, nelle quali, ad esempio, avere il bagno in casa è un miraggio. Uno sviluppo diseguale, favorevole per le famiglie benestanti e svantaggioso per i ceti meno abbienti.