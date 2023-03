Il sapore amaro del kiwi

Con voce bassa, spalle incurvate e occhi lucidi, Gurjinder Singh ripercorre i quindici anni di sfruttamento nei campi di kiwi in provincia di Latina (Lazio). Seduto in un bar nella piazza centrale di Cisterna di Latina, ha appena finito di lavorare. A settembre la luce ancora calda delle cinque del pomeriggio si riflette sul pavimento chiaro. Gurjinder si sfrega le mani come se cercasse di togliere le macchie scure. «Uso anche il detersivo, le strofino con la spazzola, ma i segni restano» dice, mostrando i palmi neri segnati dai calli.

Ha cinquant’anni e ha lavorato in diverse aziende della zona, guadagnando tra i cinque e i sei euro l’ora. In quelle più piccole non ha mai avuto un contratto e riceveva la paga a mano, in contanti, a fine giornata. Di recente, ha lavorato in un’impresa dove erano impiegati oltre settanta lavoratori, controllati a gruppi dai capisquadra. A comandarlo una supervisora che lo sgridava, urlando, non appena si fermava per qualche istante. «Mi insultava e minacciava di picchiarmi».

Il suo non è un caso isolato.

Lo sfruttamento dietro la filiera dei kiwi

L’Italia, con 320 mila tonnellate esportate nel 2021 in cinquanta Paesi, per un fatturato di oltre 400 milioni di euro, è il principale produttore europeo di kiwi e il terzo al mondo dopo Cina e Nuova Zelanda. La prima regione del nostro Paese dove si coltiva la “bacca verde” è il Lazio. Globalmente, un terzo di tutti i kiwi commerciati nella grande distribuzione viene dalla multinazionale Zespri. Nata in Nuova Zelanda, oggi è leader nel settore e presente in sei Paesi. Dalla provincia di Latina, arriva una buona parte della frutta venduta con il marchio Zespri (il 10,5 per cento). Un mercato gigantesco, che solo in Italia conta quasi tremila ettari di campi, centinaia di produttori e migliaia di braccianti.

Difficile conoscere il numero esatto degli operai agricoli impiegati nella raccolta perché «spesso si lavora in nero», spiega Laura Hardeep Kaur, sindacalista della Flai Cgil di Latina. Nei filari che, da lontano, sembrano vigneti, è presente «una percentuale significativa di indiani» provenienti dal Punjab, di religione sikh, sostiene il sindacalista Giorgio Carra, segretario generale Uila Uil.

Secondo i dati Inps, i braccianti indiani in provincia di Latina sono quasi 9.500, con più di un milione di giornate registrate nei contratti a tempo determinato. Marco Omizzolo, docente di Sociopolitologia delle migrazioni all’Università La Sapienza di Roma, sotto protezione a causa delle minacce ricevute per il suo impegno di contrasto al caporalato nell’Agro Pontino, calcola che nell’area ci siano circa 30 mila persone appartenenti alla comunità sikh. Nella stima sono inclusi i senza permesso di soggiorno, i residenti in altre province e quanti, arrivati di recente, sfuggono ancora alle statistiche.