Deforestazione Spa

La deforestazione è forse uno degli aspetti più visibili dell’impatto umano sul pianeta, l’unico forse iniziato ben prima della rivoluzione industriale. Gli scienziati concordano che contribuisca al 10% delle emissioni climalteranti, ma la perdita di biodiversità, l’indebolimento del terreno con rischio di frane e allagamenti, e l’aumento del rischio di pandemie sono conseguenze dirette della deforestazione che ancora non riusciamo a misurare.

L’inchiesta internazionale Deforestation Inc, progetto che vede la collaborazione di 39 media internazionali e che è guidato dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), si interroga su cosa si stia facendo per mettere un freno a questa distruzione.