Processi in corso: il regime di Jammeh alla sbarra e il mandato d’arresto per Putin

In seguito al processo di Coblenza, sono diventate più numerose le denunce di crimini contro l’umanità per le quali si può ricorrere al principio della giurisdizione universale. I lavori per la preparazione di dossier contro ex-dittatori, funzionari o addirittura presidenti in carica, prendono piede in diversi Paesi dove esistono gruppi della società civile, avvocati e vittime che si mettono al lavoro per raccogliere prove da esibire in tribunale. Al momento, però, i casi che hanno portato all’apertura di un’indagine giudiziaria e che sono state accettate dalle autorità nazionali competenti riguardano due casi: i crimini commessi in Gambia durante la dittatura di Yahya Jammeh, e i crimini commessi dalla Russia nel conflitto in corso in Ucraina.

Dopo la dipartita dal Paese dell’ex dittatore Yahya Jammeh, cacciato all’inizio del 2017 da una rivolta popolare, il Parlamento gambiano ha votato per l’istituzione della Commissione per la verità, la riconciliazione e i risarcimenti (Trrc) che ha lo scopo di indagare i crimini commessi sotto l’epoca Jammeh. Il processo di giustizia transizionale, con cui la società gambiana affronta un’eredità di gravi e massicce violazioni dei diritti umani, è sostenuto dagli Stati vicini e dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas), che ha tutto l’interesse a mantenere una stabilità regionale. Anche all’estero il cambio di regime in Gambia è accompagnato dall’aprirsi di processi fondati sulla giurisdizione universale. Questo avviene in ben tre Paesi diversi, la Germania, gli Stati Uniti e la Svizzera, dove ex-funzionari e paramilitari finiscono alla sbarra con accuse di crimini contro l’umanità.

In Ucraina invece, in seguito dell’aggressione militare da parte della Russia, i membri che formano la coalizione occidentale in sostegno a Kiyv hanno sia impugnato la giustizia internazionale per avviare indagini preliminari nei rispettivi Paesi sui crimini commessi da Mosca sia sostenuto e finanziato la Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja perché aprisse un’inchiesta e cominciasse le indagini contro il governo di Vladimir Putin.