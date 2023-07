No all’impunità. La Giurisdizione Universale è l’ultima speranza delle vittime è il titolo di un libro che ha scritto il giudice Baltasar Garzón, pioniere in Spagna nell’applicazione dei criteri della giurisdizione universale. Questo principio giuridico risiede nella capacità del sistema giudiziario di un Paese di indagare e perseguire persone che hanno commesso crimini di guerra o contro l’umanità, anche se sono stati commessi al di fuori del suo territorio e non da un suo cittadino.

L’azione di Garzón contro l’ex dittatore Pinochet è stata fondamentale per le vittime di gravi crimini compiuti sistematicamente in tutto il mondo, ed è stato l’inizio di un lungo percorso che dalla fine degli anni ‘90 è passata per diversi angoli del pianeta, tra cui il Ciad, la Siria e il Gambia.