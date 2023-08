Professione: cacciatori di dittatori

Esattamente un mese dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, l’allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush, pronuncia il discorso che inaugurerà due decenni di “guerra al terrore” su scala globale: «L’attacco è avvenuto sul suolo americano, ma è stato un attacco al cuore e all’anima del mondo civilizzato. Il mondo si è unito per combattere una guerra nuova e diversa, la prima, e speriamo l’unica, del XXI secolo. Una guerra contro tutti coloro che cercano di esportare il terrore e una guerra contro i governi che li sostengono o li ospitano».

Il piano di Bush per scovare e fermare terroristi in tutto il mondo prevede non solo l’intervento militare in Afghanistan (7 ottobre 2001) e in Iraq (20 marzo 2003), ma anche azioni diplomatiche e sanzioni per negare santuari e finanziamenti a individui che il Dipartimento della Difesa e l’intelligence identificano come terroristi.

È in questo contesto politico e di regime di sicurezza straordinario che l’amministrazione Bush forgia le sue politiche antiterrorismo, supporta figure di spicco come il vicepresidente Dick Cheney, il Segretario alla Difesa Donald Rumsfeld e il direttore della CIA George Tenet: sono tutti alti funzionari che, insieme al presidente, giocheranno un ruolo fondamentale nell’istituzione di Guantanamo e nel trattamento dei suoi prigionieri.

Il centro di detenzione militare di Guantanamo Bay nasce sulla spinta di alcuni comandanti USA in Afghanistan che chiedono di non doversi occupare dei prigionieri nemici in loco, così che i loro uomini possano dedicarsi solo al combattimento sul campo. Guantanamo è il luogo prescelto dell’amministrazione a questo scopo: dispone di una base navale sufficientemente grande, sicura e soprattutto si trova a Cuba, in territorio straniero, per cui è fuori dalla portata dei tribunali statunitensi ma è anche è abbastanza vicina perché i funzionari governativi possano recarvisi con facilità da Washington.

L’11 gennaio 2002 i primi venti prigionieri arrivano a Guantanamo bendati e legati. Loro e tutte le 780 persone che verranno detenute nei vent’anni successivi sono definiti «combattenti illegali» e non «prigionieri di guerra». Questa distinzione consente all’amministrazione Bush di non applicare le Convenzioni di Ginevra sui prigionieri, perché se applicata, in particolare la Terza Convenzione, obbliga le parti belligeranti a fornire ai detenuti uno standard minimo di assistenza, ovvero un alloggio sicuro, cibo adeguato e cure mediche. Secondo le Convenzioni di Ginevra, agli Stati che le hanno ratificate è severamente vietato sottoporre i prigionieri a violenza, tortura o trattamenti crudeli e degradanti: sono 196 i Paesi che le hanno ratificate, compresi gli Stati Uniti e l’Afghanistan.

Decidendo intenzionalmente di non identificare i presunti combattenti di Al Qaeda e dei Talebani come prigionieri di guerra, gli Stati Uniti si permettono di detenere a lungo termine i sospetti terroristi a Guantanamo e di utilizzare commissioni militari speciali per processarli. Molti detenuti del campo, tra l’altro, saranno in seguito ritenuti poco o per nulla legati ad Al-Qaeda o ai Talebani.

A Guantanamo i prigionieri per la maggior parte provengono da Afghanistan, Arabia Saudita, Yemen e Pakistan. Contro di loro, per estorcere informazioni, l’amministrazione Bush autorizza pratiche di interrogatorio coercitivo che sfociano in vere e proprie torture da parte della CIA e delle forze armate. I detenuti in custodia negli Stati Uniti sono stati picchiati, sbattuti contro i muri, costretti in piccole scatole e sottoposti a waterboarding, ovvero a finte esecuzioni in cui hanno sopportato la sensazione di annegare. Due presunti prigionieri di alto livello di al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed e Abu Zubaydah, sono stati sottoposti a waterboarding rispettivamente 183 e 83 volte. Altre vessazioni si traducono in lunghi periodi di isolamento, privazione del sonno, del cibo e dell’acqua, esposizione a freddo o caldo estremo e buio totale con musica ad alto volume per settimane intere, percosse, posizioni di stress, rasature forzate, alimentazione forzata e umiliazioni sessuali.

Tenet, il direttore della CIA, predispone che diversi detenuti vengano trasferiti illegalmente in Paesi come la Siria, l’Egitto e la Giordania, dove possono essere più facilmente torturati. In parallelo l’amministrazione istituisce anche un programma illegale di detenzione segreta della CIA in cui i prigionieri sono tenuti in prigioni segrete, senza avvisare le loro famiglie e senza avere accesso al Comitato internazionale della Croce Rossa.

Il presidente George W. Bush autorizza in persona il programma di detenzione segreta della CIA, e non eserciterà mai la sua autorità per fermare i maltrattamenti o punire i responsabili. Il suo vice, Dick Cheney, è responsabile diretto per l’approvazione del waterboarding e di altre forme di tortura e maltrattamento nel programma di interrogatorio della CIA: pratiche stabilite dal “Comitato dei principi” del Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) di cui lui era membro.

Il Segretario alla Difesa Donald Rumsfeld ha approvato metodi di interrogatorio illegali che hanno facilitato l’uso di torture e maltrattamenti da parte del personale militare statunitense in Afghanistan e in Iraq.

I funzionari dell’amministrazione Bush hanno sviluppato e ampliato le loro decisioni e autorizzazioni iniziali sulle operazioni con i detenuti anche di fronte al dissenso interno ed esterno, compresi gli avvertimenti che molte delle loro azioni violavano il diritto internazionale e nazionale. E quando le tecniche di interrogatorio illegali sui detenuti si sono diffuse ampiamente al di là di quanto esplicitamente autorizzato, questi funzionari hanno chiuso un occhio, senza fare alcuno sforzo per fermare le pratiche.