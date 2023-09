Il lungo cammino verso la giustizia dei siriani

Il terzo arresto è quello più lungo: viene presa per strada con il giubbotto con la scritta press, scambiata per una di Al-Jazeera, giornalisti che venivano regolarmente posti sotto pressione delle forze di sicurezza a causa del supporto del canale qatariota ai movimenti di protesta sorti in tutta la regione. Per dieci mesi, non ha più visto la luce del sole ed è stata spostata in diverse prigioni. «Quando sono uscita dal carcere per la terza volta, ho capito che la mia presenza nel Paese non era solo pericolosa per me, ma anche per le persone attorno a me. I miei amici hanno smesso di parlarmi perché avevano paura che li potessero arrestare. I miei parenti, le mie sorelle, avevano paura della mia presenza con loro, e io? Io avevo paura di stare con loro perché potevo metterli in pericolo!».

Dei dieci mesi, sono quei tre giorni nel dipartimento di Anwar Raslan che hanno fatto sì che Ruwaida si possa essere seduta in una corte nella cittadina tedesca di Coblenza, dopo aver ottenuto asilo politico in Francia. Da quando ha lasciato la Siria, dopo un passaggio in Turchia, occuparsi di giustizia per i siriani è diventato il suo obiettivo principale. «Mi sono interessata alla causa dei prigionieri siriani, e in particolare le prigioniere perché ho visto coi miei occhi e vissuto sulla mia pelle. Non è solo violenza politica o violenza securitaria, no. C’è una violenza sociale specifica pensata dai servizi segreti contro le donne prigioniere. Mirano a distruggere la nostra psiche, per sempre». Ma in tutti questi anni lei ha provato a resistervi, ed è per questo che è diventata co-querelante al primo grande processo contro il regime di Assad, supportata dagli avvocati e le avvocate siriani e tedeschi che hanno messo insieme le loro prove e testimonianze.

Mentre trascorre la lettura delle motivazioni della sentenza, fuori la Corte continua il viavai di persone: chi ha fatto pausa in uno dei café vicino, chi ha approfittato del raro sole tedesco di gennaio per fare una passeggiata sul lungo Reno, chi registra e invia clip audio per i radiogiornali. Nessuno però osa allontanarsi troppo dal tribunale, pur intuendo che potrebbe durare ancora diverse ore. «A che punto sono?», grida ad un tratto un uomo rivolgendosi all’avvocato Anwar al-Bunni. «Eh, sono ancora al 2011!», replica con il tono di chi sa che il peggio del racconto deve ancora arrivare. La seconda parte della lettura delle motivazioni è infatti dedicata ai crimini che ha compiuto nello specifico Anwar Raslan tra il 2011 e il 2012, prima di pretendere di disertare e cercare di unirsi all’opposizione, raggiungendo così la Germania. Passano altre ore.

E così arriva la terza e ultima parte della lettura della sentenza del processo di Coblenza.

Nonostante le due pause, a Ruwaida sembra di stare lì da sempre, come il giorno in cui aveva deposto la sua testimonianza. La terza parte riguarda loro, i querelanti: la giudice Anne Kerber rilegge per filo e per segno quello che hanno vissuto e raccontato. Sono a un passo dalla fine, ma è il momento più difficile per la mente di Ruwaida: sente attorno a sé la sua stessa sofferenza.

«Ascoltare da una persona estranea le violenze che hai vissuto e nel frattempo sentire le persone accanto a te stare male, tanto quanto te, è davvero difficile». In quelle lunghe ore, Anwar Raslan ha continuato ad apparire tranquillo. Da dietro il suo gabbiotto, al contrario che per i querelanti, le ore sembrano non essere state così lunghe. Del resto, lui, è abituato: ricurvo su un quadernino, trascrive con zelo da stenografo gli abusi che lui stesso ha comandato. «Nel sistema di sicurezza siriano, gli agenti sono formati per non esprimere mai quello che provano o esprimere tutto il contrario», si ricorda di aver sentito dire da Anwar al-Bunni. Ruwaida non smette di osservarlo e qualcosa di lui ha colto. Qualcosa che l’ha turbata.

«Ci guardava dall’alto in basso come a dire “ma chi siete voi?” e scriveva, scriveva. Per un attimo ha anche sorriso, quasi a sbeffeggiarci. Come se non fosse mai uscito dalla Siria».