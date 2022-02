Perché gli agricoltori rumeni stanno lasciando l’Italia

Davanti al negozio rumeno, Ciprian parla delle diverse ondate di lavoratori stranieri che si sono diffuse nella zona. «Prima sono venuti i tunisini – dice – poi sono apparsi i rumeni, e ora arrivano i neri dal Senegal». Questa strada era piena di rumeni, aggiunge. Ma il loro numero ha cominciato a diminuire quattro anni fa. Quelli che sono rimasti hanno famiglie qui e contratti permanenti, sono legati a Cerignola.

Uno dei motivi del calo è l’aumento dei prezzi. «La vita è diventata più cara», dice Dumbravă. Il suo calcolo si basa sulla sua esperienza personale nel negozio locale. «Qualche anno fa andavo al supermercato con 50 euro e riempivo due borse grandi – aggiunge -. Oggi non posso riempire quelle borse con 50 euro. Stiamo andando di male in peggio».

Altri fattori alimentano questa tendenza. I rumeni sono insoddisfatti dei redditi bassi, spesso pagati illegalmente, e delle cattive condizioni di lavoro. Gli abusi da parte dei datori di lavoro italiani nel corso di decenni si sono accumulati, lasciandoli infelici, poveri e talvolta malati, sia fisicamente che mentalmente. La pandemia ha aggiunto ulteriore dolore e incertezza alla loro vita lavorativa.

L’Italia non è più competitiva

Gheorghe Cozachevici è tornato in Romania nel gennaio 2018, dopo 18 anni in Italia. «Nel 2000, i rumeni non avevano davvero un posto dove andare», dice. «Inoltre, non eravamo nell’Unione europea. Eravamo clandestini. I carabinieri ci controllavano e guardavano prima le nostre mani: se non avevamo ferite, significava che stavamo rubando. Se avevamo dei lividi, ci lasciavano in pace. Ma questo ci stressava comunque». Per i primi tre anni ha lavorato nelle fattorie della provincia di Latina. «L’agricoltura era il settore meno pagato, ma all’inizio non avevamo un posto dove andare, soprattutto perché non conoscevamo la lingua», aggiunge. Il lavoro era duro e non sempre legale. Ma chi era uscito solo un decennio prima da una brutale dittatura comunista non si aspettava buone condizioni.

Nel 2007, l’anno in cui la Romania è diventata parte dell’Ue, Cozachevici – che allora lavorava nell’edilizia – è entrato nella Cgil, per aiutare i suoi connazionali. I problemi maggiori erano nel sud, dove molti lavoravano in condizioni di schiavitù nelle fattorie. Lentamente, i rumeni cominciarono a capire i loro diritti. «Prima erano remissivi – dice -. Ci sono ancora quelli che lavorano illegalmente, ma la maggior parte di loro ha iniziato a capire che hanno anche bisogno di una pensione, e che devono pagare i contributi. Hanno rivendicato i loro diritti».

Molti sono artigiani che hanno scoperto di poter guadagnare salari migliori per le loro abilità in altri Paesi. Alcuni sono tornati in Romania, dove guadagnano più che in Italia. «Altri sono andati in Germania e molti in Inghilterra», aggiunge. Cozachevici è tornato nella sua città natale nella contea di Suceava, nel nord-est della Romania. Nel 2020 si è candidato a sindaco, arrivando secondo, e ha iniziato a lavorare con la Federazione generale dei sindacati familiari. Crede che i rumeni debbano prendere coscienza dei loro diritti. Per due decenni, in Italia, un’intera generazione è stata sfruttata. E ora ne ha abbastanza.

Dalle otto alle 16 ore al giorno

Camelia Cutolo è un’avvocata rumena, che si è stabilita in Italia 17 anni fa. Ha il suo studio a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ogni anno tratta fino a 40 casi di diritto del lavoro, molti dei quali coinvolgono rumeni. «Lo sfruttamento avviene in tutti i settori in cui lavorano i rumeni», dice. In agricoltura, i problemi sono principalmente legati agli straordinari e alla mancanza di pagamento. «Un dipendente può lavorare, per legge, solo sei ore e mezza – dice -ma la gente lavora dalle 8 alle 16 ore al giorno».