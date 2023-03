In Europa le politiche per le isole arrivano troppo tardi

Se in Sardegna a fare notizia sono state le case messe in vendita a un euro nel 2016 dai comuni di Ollolai e Nulvi, nell’entroterra delle province di Nuoro e di Sassari, nel 2019 le autorità dell’isola di Arranmore hanno diffuso una lettera pubblica invitando cittadini di Paesi anglofoni, dall’Australia agli Stati Uniti d’America, a trasferirsi sull’isola, per approfittare della natura incontaminata, del buon whiskey, dei frutti di mare e del primo digital hub isolano, rivolto a professionisti che lavorano in remoto.

Come nel caso del paese montano di Ollolai, il comune dell’isola irlandese è stato inondato di richieste, tanto da dover chiudere il portale online dedicato al progetto Coming Home. Tra le ragioni, racconta il presidente del consiglio comunale, Adrian Begley, c’è l’assenza di soluzioni abitative: «La dotazione di appartamenti non era così alta come pensavamo».

A Ollolai e in molti paesi dell’entroterra sardo come di quello siciliano, il problema è lo stato precario delle abitazioni, che spesso richiedono importanti lavori di ricostruzione, a cui né gli enti locali né potenziali acquirenti vogliono o possono far fronte. Ad Arranmore, come nelle isole di West Cork i problemi sono invece la mancanza di case di qualità a prezzi sostenibili e i costi elevati per costruirne di nuove o restaurare quelle già esistenti.

Per la European Small Islands Federation, che raggruppa comuni e reti nazionali di comunità isolane, il problema della casa è cruciale e ha una portata europea. La federazione parte da alcune proposte scozzesi per chiedere di regolamentare gli affiti turistici brevi, legati a piattaforme come AirBnb, in modo da evitare di far salire i prezzi degli affitti e sottrarre case ai residenti, come avvenuto nelle isole di Cork, ad Arrenmore e anche nella laguna veneziana.

John Walsh, consigliere della Irish Islands Federation e presidente della European Small Islands Federation, racconta come la federazione irlandese stia cercando di convincere famiglie di giovani a trasferirsi sulle isole irlandesi, per abbassare l’età media, ma l’accesso alla casa rappresenta purtroppo un «blocco significativo».

Per la ricercatrice Siobhan O’Sullivan, tra le curatrici di uno studio del 2022 sulle politiche per le isole di West Cork, «se non c’è disponibilità di alloggi, accanto ad altri servizi, si rischia che le isole diventino solo siti turistici, invece che luoghi abitati a tempo pieno».

Il problema riguarda anche la Scozia. Nelle isole di Tiree e West Harris, parte dell’arcipelago delle Ebridi, il 40% delle abitazioni sono seconde case. Un dato cresciuto con l’arrivo, durante e dopo la pandemia di Covid-19, di abitanti delle città, disponibili a pagare prezzi più alti per case che rimangono vuote la maggior parte dell’anno.

Un portavoce del governo scozzese ha detto a The Ferret che l’esecutivo sta lavorando a un piano d’azione per appoggiare gli sforzi abitativi delle comunità isolane, mentre almeno il 10% dei 110.000 «appartamenti a prezzo accessibile» che il governo vuole consegnare entro il 2032, sarà in «zone rurali, remote e in comunità isolane».

Il governo irlandese ha promesso di adottare, nel corso del 2023, un nuovo documento di politica per le isole minori, il primo dal 1996, quando un comitato interministeriale aveva pubblicato uno «schema quadro per lo sviluppo delle isole», in parte disatteso, come ammesso dallo stesso governo.

La Irish Islands Federation ha detto però di non essere stata coinvolta nella redazione del nuovo piano e il governo non ha voluto mostrare a Noteworthy una copia dei documenti preparatori.

Anche sul fronte della pesca, risorsa cruciale per molti isolani, l’azione del governo non è apprezzata da tutti.