Pochi, mal pagati e non formati: sono i dipendenti pubblici italiani. E il Pnrr resta al palo

Lo strumento di controllo punta poi il dito proprio contro le amministrazioni. Se da un lato si spiega come l’andamento della realizzazione del piano sia nel complesso positivo nel raggiungimento di obiettivi e target intermedi, la struttura di controllo segnala come sia «emersa la problematica connessa alla capacità di spesa delle singole amministrazioni».

Esclusi perché senza impiegati

Il Pnrr ha scoperchiato così il vaso di Pandora della pubblica amministrazione italiana, i cui impiegati sono sempre meno, spesso impreparati e incapaci di gestire una situazione di questo tipo. «Le difficoltà che gli enti beneficiari potrebbero riscontrare sono di natura amministrativa. – scrive la Corte – Infatti, soprattutto i comuni più piccoli da tempo rappresentano carenza di risorse umane qualificate, nonché numerose complessità burocratiche e contrattuali che aggravano la procedura di affidamento delle opere».

Quello che scrive la Corte dei conti è una relativa novità. Perché già nel giugno 2021 il Ministero per la pubblica amministrazione denunciava una carenza di personale in rapporto agli altri paesi europei e parlava di una pubblica amministrazione «anziana» con un’età media di cinquantadue anni per gli impiegati comunali e cinquantasei per i dirigenti. Il rapporto presentato al Forum della pubblica amministrazione parlava di una spesa per il personale inferiore di 110 milioni di euro rispetto a dieci anni prima. Ma nel 2021 nel rapporto sulla pubblica amministrazione si scriveva: «Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno previsti investimenti in Capacità amministrativa della Pa per 1,3 miliardi, e ulteriori 0,4 miliardi di fondi strutturali Ue e cofinanziamento nazionale».

Se si analizzano i milestone per la pubblica amministrazione si scopre però che la prima scadenza era prevista per il 30 giugno 2022 e quella definitiva per il 30 giugno 2023. In pratica gli investimenti per rimpolpare il personale sarebbero arrivati in un secondo momento rispetto ai fondi per realizzare le opere, che necessitano di maggiore personale.