3 ottobre, dieci anni dopo la strage

Il 3 ottobre 2013 è stata la prima volta in cui non si è potuto fare finta di niente. La prima volta in cui il naufragio di un barchino carico di migranti – 368 morti accertati, oltre venti i dispersi – è avvenuto talmente vicino alle coste d’Europa da suscitare una reazione emotiva di massa. Scomposta, forse ipocrita, certamente insufficiente; però c’è stata. Perché non è che prima non si morisse attraversando il Mediterraneo – nel 2011 i migranti dispersi erano stimati in almeno 1.500 – ma i cadaveri non si vedevano all’orizzonte.

Le prime pagine a lutto del 4 ottobre 2013 si spingevano a volte a parlare di vergogna, a indicare responsabili, a lamentare inerzie. Corriere della Sera: «Strage di migranti, l’Italia è in lutto»; Repubblica: «La strage della vergogna»; Il Giornale: «Trecento morti di buonismo»; L’Osservatore romano: «Una vergogna che non deve ripetersi»; Il Fatto quotidiano: «Mare di morti ma nessuno fa niente». Titoli sbilenchi, ciascuno a suo modo, sintomi delle proprie convinzioni politiche rispetto alle politiche migratorie.

Dalla reazione emotiva nasce, o meglio, si rinnova per un’altra stagione politica, una narrazione secondo cui la migrazione è un fenomeno controllabile, condizionato da misure attrattive e deterrenti, in cui è possibile distinguere motivi più e meno legittimi per partire. Un fenomeno per cui chi non ha più terra da coltivare ha meno diritti di chi scappa dalla guerra, sul quale i governi nazionali europei possono esercitare; un fenomeno innescato da un colpevole unico, l’intollerabile desiderio di migliorare altrove la propria condizione di vita. Invece no.

Durante i dieci anni trascorsi abbiamo assistito a grandi manovre, prima italiane poi europee, che ogni esecutivo ha messo in piedi con l’idea, in fondo, di risolvere il problema attraverso la collaborazione con Paesi di transito e provenienza. Ma cosa si è inteso per «problema», la morte o la partenza dei migranti?

La domanda divide il mondo in due macro categorie: quella di chi considera davvero che migrare è un diritto (sancito dall’art.13, par. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani: «Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese») e quella di chi considera la migrazione un fenomeno contrastabile, nel migliore dei casi fornendo migliori opportunità «a casa loro», nel peggiore alzando un muro (spesso le due cose vanno insieme).

Politicamente, c’è stato un consenso pressoché unanime alla scelta di questa seconda strada, perché la migrazione intesa come fenomeno che si può fermare costruisce alleanze, programmi, consensi, illusioni in mala e forse buona fede.

Con #MediterraneoCentrale, fin dalle prime uscite di IrpiMedia, abbiamo raccontato le rotte, i traffici, le indagini e i fallimenti politici intorno all’attraversamento dell’autostrada del mare che dalla Tunisia e dalla Libia porta a Lampedusa. La narrazione di quel fenomeno, però, ha gradualmente fatto il suo tempo. Non perché non si parta e non si muoia più, ma perché quello che chiamavamo Mediterraneo Centrale, il luogo di transito dei migranti, è diventato altro. In senso geografico, oggi spazia dall’Africa subsahariana alla Turchia; in senso politico, non riguarda davvero i migranti, ma accordi neocoloniali finalizzati allo sfruttamento di risorse del luogo e al mantenimento di vincoli di dipendenza.