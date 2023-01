Messina Denaro, il “capo” che capo non è

L’arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto il 16 gennaio 2023, dopo trent’anni di latitanza, ha generato più interrogativi che risposte. Queste ultime si spera arriveranno con il prosieguo delle indagini che si concentrano ora sui luoghi in cui l’ex primula rossa si nascondeva e sulle persone che per tre decenni gli hanno consentito di trasformarsi in un fantasma. Ma le domande abbondano, incentrate sia sui segreti di un passato che solo lui e pochissimi altri detengono sia sul futuro di Cosa nostra. La prima da porsi, non in ordine di importanza ma piuttosto in risposta all’esibizione di emotività che ha attraversato tutti i media all’indomani del suo arresto, è quanto Messina Denaro contasse davvero all’interno del sistema mafioso siciliano fino al giorno prima della cattura.

Il quesito è d’obbligo dal momento che sui principali giornali italiani a fianco del nome dell’ormai ex superlatitante sono comparse definizioni quali «capo di Cosa nostra», «l’ultimo padrino», «capo dei capi». Etichette che strizzano l’occhio alla narrazione da fiction ma che rischiano di falsare sia l’analisi di ciò che ha rappresentato negli anni il boss sia lo stato di salute dell’odierna mafia siciliana.

Un capo che capo non è?

«Messina Denaro non è stato super capo di niente». Le parole sono di Salvatore Lupo, studioso di mafia di lunga data e professore di Storia contemporanea all’Università di Palermo. «La definizione può anche essere stata usata dagli inquirenti qualche volta – aggiunge – ma loro stessi sanno che Cosa nostra ha sempre avuto il suo epicentro nel Palermitano e ciò esclude che un boss trapanese possa ricoprire questo ruolo». Essere stato delfino prima e successore poi di Totò Riina non hanno significato per Messina Denaro ereditarne automaticamente il ruolo. E ciò non perché il boss di Castelvetrano non abbia dato prova di carisma e intelligenza criminale, anzi, ma perché, dopo le stragi dei primi anni Novanta e la successiva repressione delle forze dell’ordine, la struttura verticistica di Cosa nostra, che aveva nella commissione interprovinciale il proprio apice, ha subito un pesante colpo. Tra arresti e necessità per l’associazione di inabissarsi, non c’era più alcun trono su cui sedere.