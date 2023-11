La culla del potere dei narcos. Il matrimonio fra latifondo bananiero e paramilitari

La notizia dell’uccisione di un giovane direttore d’azienda nella lontana Colombia non ha alcuna eco, e il caso viene ben presto dimenticato. Di certo non viene messo in relazione con un altro fenomeno, che cambierà per sempre la criminalità organizzata mondiale. A partire da quegli anni infatti, cominciano a crescere esponenzialmente le quantità di cocaina che, proprio dai porti dell’Urabá, quello di Turbo in particolare, arrivano in Europa.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, i sequestri di cocaina sudamericana in Europa e negli Stati Uniti si misuravano nell’ordine di grandezza delle decine di grammi. Negli anni Settanta però la polvere bianca entra in un nuovo ciclo di consumo popolare. Se alla metà del decennio il “cartello di Medellin” di Pablo Escobar commerciava appena quaranta chilogrammi di cocaina a settimana, agli inizi degli anni Ottanta si diffonde il crack – una cocaina in cristalli da fumare, economica e facile da distribuire –, e le vendite dei narcos colombiani iniziano a contarsi in tonnellate.

Alla fine di quel decennio le forze dell’ordine italiane iniziano a sequestrare, nascosti fra gli scatoloni di banane, panetti di cocaina colombiana. Nel 1989 al porto di Livorno vengono trovati 53 chili di cocaina su una bananiera ecuadoregna in arrivo da Turbo. Altri 10 chili, lo stesso anno, vengono sequestrati a Salerno sulla bananiera filippina Royal Refrees. Anche in questo caso la droga era stata imbarcata a Turbo. Fra il 1990 e il 1991 due mercantili della stessa compagnia armatrice, il Pacific Star e l’Atlantic Star arrivano a Vado Ligure (Savona) cariche di banane e di 800 chili di polvere bianca, che viene sequestrata. Le spedizioni all’epoca venivano organizzate dal “cartello di Medellin”, in uno dei loro porti preferiti per il traffico di droga: quello di Turbo, appunto.