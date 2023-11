Banane e cocaina, l’antica alleanza tra Clan del Golfo e ‘ndrangheta

Bartolo, Tamunga, paramilitari e serbi

Come hanno ricostruito i carabinieri di Locri, a marzo 2020 Bartolo Bruzzaniti viene invitato da Rocco Morabito a partecipare all’organizzazione di carichi di cocaina nascosti in banane da Turbo. Sul tavolo, Bruzzaniti deve portare i suoi contatti al porto di Gioia Tauro, Tamunga quelli con il Clan del Golfo. Non è semplice però per Morabito andare di persona in Colombia, del resto è uno degli uomini più ricercati al mondo. Si appoggia quindi a un gruppo serbo di fiducia, che a Medellin può garantire economicamente per lui. A dirigere il gruppo è Srdan Durasovic, un fedele collaboratore di Morabito che per lui mantiene i contatti con i fornitori colombiani. Ma Durasovic è molto di più di un tramite: secondo gli inquirenti è stato un vero socio e basista per la fuga di Tamunga, sia nascondendolo nel suo ristorante italiano di Montevideo, sia ricevendo i fondi per la latitanza da parte dei parenti calabresi, compreso lo stesso Bruzzaniti.

Il contatto dentro il Clan del Golfo portato da Durasovic, è invece un tale Peke Negro. «Rappresenta i paramilitari, fa i lavori per loro, controlla i porti», scrive Durasovic ai soci calabresi, aggiungendo: «Hanno la fabbrica, comandano a Turbo». Peke Negro parla direttamente coi calabresi, in chat. A loro racconta di avere una «finca» (fattoria, per la coltivazione della coca) e una «raffineria», e manda foto di piante di coca e del processo di raffinazione della pasta base. Peke Negro interviene anche sulla logistica, suggerisce di importare usando lo schermo di una spedizione legale fra due aziende sotto il loro controllo: «Ditta a ditta» la definisce, e per quanto riguarda quella europea da usare è «meglio se compra già in Colombia, banane», ottime quelle bio raw.