Cocaina dappertutto. L’espansione della produzione fuori dalle Ande

Raffinare la cocaina in Europa, poi, offre un’altro, sostanziale vantaggio: mentre in Sud America il commercio di precursori chimici è sempre più controllato, ed è complesso ottenere prodotti di buona qualità, come il permanganato di potassio, in Europa questi sono prodotti perfettamente legali e di libera vendita. Secondo le carte giudiziarie olandesi, nel caso del laboratorio nel maneggio di Nijeveen, i precursori venivano acquistati da intermediari, che dichiaravano sarebbero serviti per altre attività, come il restauro di opere d’arte.

Le chat criptate contenute nelle carte giudiziarie mostrano che il gruppo era pronto a spendere 300-400 mila euro in «liquidi», cioè precursori, mentre il laboratorio era in preparazione. «Gli olandesi avevano tutto pronto, reti di distribuzione, location, sostanze chimiche, ma mancavano di professionalità specifiche», ha detto a Occrp Martin van Nes, procuratore nazionale per il traffico di cocaina in Olanda. «Si può dire che fosse quasi un matrimonio di necessità».

Questa professionalità colombiana non è stata esportata solo in Olanda. Uno dei “cuochi”, intervistato dai colleghi spagnoli di Narcodiario per questo progetto, ha detto di aver lavorato in un laboratorio simile a quello olandese, appena fuori Madrid. Qui gestiva un team di sei persone e veniva pagato circa 450 euro a «unità», cioè a chilo di coca prodotto.

«Lo sappiamo fare e lo sappiamo fare bene», ha detto il cuoco, che ha accettato di parlare sotto condizione di anonimato. «Io sono nato in una regione dove questo è il lavoro quotidiano di tutte le famiglie. Impari a lavorare la coca prima di imparare a leggere e scrivere».