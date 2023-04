I misteri di Avcon Jet, la compagnia di jet privati che piace agli oligarchi

Le relazioni di Avcon Jet con i proprietari dei velivoli – sia Legacy 600 targato OE-IRK, sia gli altri aerei della flotta di Avcon Jet e delle sue sorelle – sono opache e Avcon non ha voluto fornire alcuna spiegazione ai giornalisti. Grazie al lavoro di colleghi come ZackZack in Austria o Hetq in Armenia, in passato è stato possibile legare il nome di Avcon Jet a oligarchi condannati per corruzione, come Firtash, o a personaggi esposti politicamente, due categorie di clienti che per gli istituti di credito sono problematiche da gestire dal punto di vista della compliance e dell’adeguamento a normative internazionali e interne.

Avcon Jet è anche la società che è stata pagata dall’ambasciata kazaka per riportare nella capitale Astana Alma Shalabayeva, moglie del banchiere Mukhtar Ablyazov, ricercato in patria e promotore di movimenti politici di protesta contro il vecchio regime di Nursultan Nazarbayev, vicino a Mosca. In Italia la vicenda sul piano giudiziario si era chiusa in primo grado, nel 2021, con la condanna dei nove imputati per quello che era stato definito un «rapimento di Stato», teorema che in secondo grado, a novembre 2022, è stato del tutto respinto dalla Corte d’Appello che ha assolto i nove imputati. Anche i governi, o le ambasciate, sono clienti difficili per gli istituti bancari sul piano delle verifiche e dei controlli.

A questo si aggiungono altri due elementi: primo, altri proprietari di velivoli sono del tutto occulti e dalla nostra inchiesta risulta che anche per le banche è difficile conoscerne i nomi. Secondo, Avcon Jet è molto esposta in Russia: fino al 2019, ha avuto come socio di maggioranza un uomo d’affari russo con cittadinanza austriaca, che ha investito in Austria con prestiti di Sberbank, la più grande banca di Stato russa, sotto sanzione dall’occupazione della Crimea nel 2014. La maggior parte del suo equipaggio è russo, Paese a rischio sanzione per gli istituti di credito internazionali già da nove anni.

Tra i diversi istituti di credito che, nonostante i rischi, hanno lavorato con Avcon Jet ci sono UniCredit, attraverso due delle sue controllate in Austria che si occupano di leasing, e la banca Cayman National all’Isola di Man. L’Austria è un Paese dove vige una forma di segreto bancario: «In linea di principio – si legge sul sito del governo alla voce “segreto bancario” – le banche non sono autorizzate a fornire alcuna informazione sulle finanze dei clienti», a meno che non ci siano condizioni particolari, come un’inchiesta giudiziaria per evasione fiscale. L’Isola di Man è un importante paradiso offshore che dipende dalla Corona inglese, come le Isole Cayman da cui proviene la banca Cayman National.