Questo consiste nella creazione e condivisione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, pubblicato su internet a scopo di rivalsa su un ex-partner. Il reato è contemporaneamente “nuovo”, perché nasce con i social network, e antico perché legato a una concezione patriarcale e violenta che ancora oggi giudica e umilia la donna per la pubblicazione di un atto intimo. D’altra parte, per l’uomo lo stesso video condiviso con conoscenti ed estranei, è visto quasi come un trofeo.

Fino a tempi piuttosto recenti, questo reato non esisteva in quanto tale nel nostro ordinamento penale. È stato introdotto solo nel luglio del 2019. Eppure il fenomeno, che colpisce in maggioranza le donne, non è nuovo. Il caso più famoso in Italia, che ha fatto nascere il dibattito sul tema è quello di Tiziana Cantone nel 2016. I video sessualmente espliciti fatti da lei con il partner sono finiti in rete senza il suo consenso. Dalle condivisioni su Facebook e Whatsapp, il materiale è presto arrivato ai maggiori siti pornografici. Lo scherno, il pregiudizio e la notorietà tossica hanno portato la ragazza a isolarsi sempre di più, lasciando il lavoro, la casa e arrivando al gesto estremo di impiccarsi, meno di un anno dopo, togliendosi la vita.

Dopo questa tragedia, per la prima volta in Italia, si è iniziato a parlare di una legge che punisse questo preciso reato. Prima di arrivare all’approvazione di quello che verrà chiamato Codice Rosso, la legge sulla violenza di genere che comprende il reato di condivisione non consensuale, anche una parlamentare del Movimento cinque stelle (M5s), Giulia Sarti, ha visto le sue foto intime girare, senza consenso, in rete.

Codice Rosso, nome in codice della legge 69/2019, è il risultato del lavoro della commissione parlamentare sulla violenza di genere, istituita nel febbraio del 2019 durante il governo giallo-verde. All’articolo 10 della legge è stata introdotta la nuova fattispecie di reato: la condivisione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, conosciuto come revenge porn, viene punito con un massimo di sei anni di reclusione e con una multa dai 5.000 ai 15.000 euro. La nuova legge ha anche reso più efficace e tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine e delle procure riducendo in maniera sostanziale i tempi con cui le forze dell’ordine, avvenuta la denuncia, devono produrre un fascicolo e presentarlo al pubblico ministero che si occuperà delle indagini.

Prima del 2019, la condivisione non consensuale poteva essere perseguita con il reato di diffamazione o, in alcuni di casi, con quello di stalking, definizioni che poco si adattano alle specifiche del revenge porn, e che prevedono pene molto meno gravi. Dall’approvazione della legge, come dice la senatrice Cinzia Leone del M5s «c’è stata un’impennata di denunce. Le donne si sentono più tutelate». Ma anche se le denunce sono aumentate, il fenomeno non accenna a diminuire. Questo perché la legge non può agire direttamente sulle piattaforme e i social network dove il materiale pornografico non consensuale viene condiviso, prima fra tutte l’applicazione di messaggistica Telegram, né tantomeno sulla cultura che produce questo particolare tipo di violenza.

Survivor

Natasha e Dalia però, non sono delle vittime, ma delle “sopravvissute”, al reato di revenge porn. Natasha, nel 2011, aveva iniziato una relazione sui social network che si è protratta in maniera discontinua fino al 2016. «Aveva 20 anni più di me. Al tempo il mio matrimonio viveva un momento di difficoltà e questo “uomo” si è mostrato fin da subito dolce e accogliente – dice Natasha nel parco proprio sotto il suo ufficio a Genova – ma mi sbagliavo: non riesco neanche più a definirlo uomo, mi ha rovinato la vita». Quando Natasha decide di mettere fine a questa frequentazione, l’uomo non la prende bene, non accetta di essere lasciato e inizia a tempestarla di minacce diffondendo sul web immagini intime di lei che sarebbero dovute rimanere private.