Quello che i giornalisti non dicono

All’insicurezza economica è legato il problema delle querele temerarie, ossia querele sporte con il mero obiettivo di intimidire e silenziare il lavoro dei giornalisti che hanno poche finanze e raramente hanno alle spalle un ufficio legale che li difende. Nel 2022, l’osservatorio Ossigeno per l’informazione ha registrato un aumento delle querele temerarie e delle cause per risarcimento intimidatorie. L’abuso della legge come strumento per restringere la libertà di stampa non è un problema solo italiano: per questo è nata la Coalizione europea contro le SLAPP (CASE), dove SLAPP è un acronimo di Strategic lawsuit against public participation (traducibile in italiano con “azione legale strategica contro la partecipazione pubblica”). Il CASE, che ha contato 820 SLAPP in Europa dal 2010 al 2022, ha lanciato un appello per chiedere alle istituzioni europee una solida direttiva anti-SLAPP, sottolineando «l’importanza e l’urgenza delle misure di una legislazione solida che fornisca un forte scudo di sicurezza sia a livello nazionale che a livello internazionale».

Oltre al rischio di querele temerarie, i bassi compensi portano la professione giornalistica «a ibridarsi sempre più con altre professioni – si legge nell’Osservatorio sul giornalismo – e molti professionisti iniziano a impiegarsi in uffici stampa e comunicazione di enti pubblici e privati, caratterizzate da maggiore possibilità di accedere a fasce reddituali medio-alte e minore precarietà professionale (e personale)». Questa ibridazione però li rende maggiormente ricattabili, il che ha conseguenze «per la tenuta stessa dei nostri sistemi democratici», afferma l’Osservatorio. Anche per questo, oggi il Centro di giornalismo permanente ha avviato un gruppo di lavoro che nei prossimi mesi realizzerà un report sulla condizione dei freelance in Italia.

«Anche io, come molti altri colleghi freelance, non faccio solo la giornalista per arrivare a fine mese – racconta Sonia, 32 anni -. Nell’ambiente, però, chi sta sulla notizia è considerato di più rispetto a chi lavora anche in un ufficio stampa o nel campo della comunicazione, che viene visto come un giornalista di serie B». La crisi di ruolo e di sostenibilità economica degli editori non ha intaccato l’immagine esterna di una professione che è ancora percepita come prestigiosa, costituita da un’elite che gode di certi privilegi. Sono diverse le occasioni in cui i giornalisti sono chiamati a esibire quello status symbol che in realtà si sta sgretolando: i salotti in televisione, i festival e gli eventi sono circostanze in cui apparire come persone di successo sembra ancora estremamente importante. Eppure è difficile mantenere quella maschera, quando in realtà il lavoro è sempre più precario e sottopagato.

Ritmi sfibranti, assenza di pause

«Mi chiamavano Wonder woman, la donna che non si ferma mai», racconta Monica, 31 anni, che si occupa di diritti umani, ambiente e temi sociali. «Dopo una serie di trasferte consecutive, mi sono rotta una gamba e sono stata quattro mesi a letto. Da quel momento ho cambiato modo di approcciarmi al lavoro: non accettavo più qualsiasi condizione. Perché non devo fermarmi mai e mostrarmi invincibile per avere credibilità? Si dà per scontato che i giornalisti accettino di lavorare ad ogni ora del giorno e della notte: l’idea è che, se non sei disposta a farlo, forse è meglio che cambi mestiere».

Così, gradualmente, Monica è stata messa da parte. Dal posto fisso è passata a un contratto rinnovato mensilmente: «Mi hanno dato una “cartella punti” dove ogni contenuto valeva un tot: 0,25 punti per una gallery su Instagram, 0,5 punti per una storia sui social, 1,5 per un video, e così via. Ogni mese dovevo arrivare a un punteggio di 4,5 per ottenere il mio stipendio. Non riuscivo a dormire la notte, ho iniziato a prendere tranquillanti. Ho avuto attacchi di panico e una volta sono svenuta. Mi hanno isolata dal resto del gruppo, come se fossi la pecora nera con cui è meglio non avere a che fare».

I ritmi della cronaca sono frenetici e sembrano non ammettere pause: al giornalista è richiesto di essere sempre disponibile, 24 ore su 24 anche il weekend, il che rende difficile separare la vita privata dal lavoro. I dati contenuti nel Precariometro, l’indagine condotta tra il 2021 e il 2022 su 266 giornalisti precari dal sindacato Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana), dicono che il 15% dei giornalisti dichiara di lavorare più di 50 ore a settimana. «Seguivo un maxi incendio boschivo dalle 4:00 del mattino, ero molto stanco e non avevo pranzato – ha scritto uno dei giornalisti che hanno risposto al questionario di IrpiMedia -. Nel tardo pomeriggio mentre tornavo a casa ho preso una curva male e mi sono schiantato contro un palo del telefono. Fortunatamente solo danni all’auto». Non è l’unico; un altro ha raccontato: «Ho avuto un colpo di sonno alla guida dopo aver lavorato 24 ore di fila, tra trasferta, montaggio e consegna pezzo»