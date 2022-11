Una premessa sulla sostenibilità

Si è conclusa la settimana scorsa l’annuale riunione di Iccat a Lisbona.

Iccat, organismo intergovernativo che regola gli accordi internazionali per la pesca ai grandi pelagici migratori, in particolare del tonno rosso (bluefin tuna), è un entità intergovernativa e gode, nella sua sede di Madrid, di uno status diplomatico simile a quello delle ambasciate.

Non è quindi interrogabile con richieste di accesso agli atti e, a parte alcuni specifici “osservatori” accreditati come il WWF, opera al di sopra della maggior parte degli scrutini possibili alla società civile.

Dalla conferenza di quest’anno sono usciti fuori comunicati con toni di soddisfazione, che annunciano una nuova strategia per “ garantire pesca sostenibile e redditizia a lungo termine” nella gestione dello stock ittico.

Forti dell’indiscutibile crescita degli stock di tonno rosso, che solo 15 anni fa appariva quasi a rischio estinzione, è facile vedere nella gestione Iccat della risorsa “tonno rosso” un modello di successo. Ma ci sono ombre scure su questa idilliaca rappresentazione dei fatti.

Sostenibilità infatti, come dichiara la stessa Iccat, non ha solo a che vedere con la sopravvivenza del tonno rosso, ma anche con quella della millenaria pratica della pesca a questa specie, una pesca che è profondamente legata alla cultura di tutto il Mediterraneo.

Quella che state per leggere è un’inchiesta che svela quanti tonni muoiano davvero nel corso delle battute di pesca, un numero che potrebbe essere anche il doppio di quanto dichiarato dagli armatori e “permesso” da Iccat.

Ma se, nonostante ciò, i banchi di tonno sono in ripresa, dov’è il problema?

Il problema non è più sulla sopravvivenza dei tonni, quanto sulla sostenibilità sociale ed umana dell’attuale modello industriale di pesca. Iccat, bisogna riconoscerlo, non ha creato la pesca industriale, anzi, è stata creata proprio per regolamentarne gli eccessi ed evitare danni irreparabili all’ecosistema. Ma nel perseguire questo obiettivo non ha potuto evitare che nel sistema pesca al tonno si creassero e rinforzassero degli oligopoli molto ristretti.

Avere il privilegio di una quota di, per esempio, 100 tonnellate di tonno all’anno è cosa rara e difficile da ottenere per un pescatore del nostro Paese.

La maggior parte dei piccoli pescatori è quasi terrorizzata dalla prospettiva di pescare “per sbaglio” tonni perché, senza diritto a pescarli, saranno costretti a buttar via i pesci presi o a entrare, inevitabilmente, nel circuito dell’illecito.

Centinaia di piccoli pescatori ogni anno sono quindi costretti all’illegalità da un sistema che permette a pochissimi di pescare tonni e, in teoria, anch’essi con regole molto rigide.

Ma se anche una quota da appena cinque tonnellate, come molte piccole barche hanno in concessione dal Dipartimento Pesca del Mipaaf, è un privilegio prezioso, come si può accettare che barche che hanno quote sopra le 200 tonnellate lascino morire così tanti pesci, mandandoli sprecati sul fondo del mare?