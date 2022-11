La mattanza invisibile

Giovanni si tuffa all’indietro, dentro l’acqua scura. Lo seguono gli altri sub. Il Mediterraneo li inghiotte, le bolle d’aria e la luce si allontanano e nella rapida discesa c’è sempre più buio. Finalmente la rete del cianciolo, e al suo interno il banco di pesci. Giovanni cerca l’apertura, afferra la cucitura con le mani, ne scioglie i nodi e si fa spazio per entrare. Lo seguono i colleghi, nuotando come pesci.

I tonni non hanno mai visto esseri umani, e non ne hanno paura. Con quelle lunghe pinne forse sembrano a loro solo un’altra strana specie marina. Ma agli occhi dei sub il panorama è molto diverso. I tonni, pesci da 400-500 chili, sfrecciano grandi come automobili accanto ai sommozzatori. È un movimento continuo, e i sub sono in confusione mentre controllano che il banco sia composto da pesci abbastanza grossi. Sì, i pesci sono enormi, sono quelli giusti. Adesso si può tornare in superficie, e organizzare la seconda discesa, quella del trasferimento.

A tracolla hanno la fiocina, armata con cariche esplosive. «Pallettoni da cinghiale», li chiamano gli addetti ai lavori. Mentre si danno il comando per uscire dalla rete, un pesce spada catturato per sbaglio in mezzo ai tonni, inferocito, si lancia contro di loro. Giovanni vede la spada puntare contro di lui, prova a nuotare all’indietro guardando l’enorme pesce tramutarsi in un’esplosione di rosso. Un altro sub ha sparato, salvandolo.