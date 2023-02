L’idra della disinformazione

La disinformazione è come un’idra, il velenoso serpente mitologico a più teste: ciascuna corrisponde a un mercenario assoldato per iniettare il veleno nel discorso pubblico, in modi più o meno brutali. È un mostro immortale, che esiste da quando c’è il giornalismo. È parte delle macchine della propaganda. Sembra non avere alcuna regia, invece il corpo a cui appartengono le teste diverse è sempre lo stesso. Ogni mercenario, dispone di molti modi per uccidere una storia, anche senza macchiarsi di omicidio.

#StoryKillers è l’inchiesta internazionale sui volti della disinformazione – da quelli più violenti, a quelli più tollerati, da quelli incontrovertibilmente illegali, a quelli che sfruttano a loro vantaggio dei vuoti legislativi – a cui hanno partecipato oltre cento giornalisti di trenta media internazionali.

I mercenari della disinformazione sono spesso invisibili. La loro industria globale – che ha preso sempre più piede anche in Italia – è però fiorente e redditizia. Non è facile capire quanti siano, tuttavia secondo un report pubblicato dal Oxford Internet Institute, nel 2020 in almeno 81 Paesi sia governi che partiti politici sono ricorsi a campagne di manipolazione sui social media. Durante sei mesi di ricerche, i giornalisti di #StoryKillers hanno scoperto e investigato sulle organizzazioni che offrono questo tipo di servizi a pagamento, manipolando i risultati di Google, cercando di influenzare l’esito di elezioni e inondando i social network di informazioni false.

«Graduale indottrinamento»

Il processo per l’omicidio di Gauri Lankesh è cominciato a luglio 2022 e ancora non si è concluso. Sono imputate 18 persone (una delle quali ancora latitante), tutte collegate a una setta nazionalista induista chiamata Sanatan Sanstha e una sua affiliata, la Hindu Janajagriti Samiti (HJS). L’organizzazione è legalmente registrata in India, ha un trust finanziario dal 1999 e un sito dove presenta i suoi corsi di meditazione e spiritualità, ma dal 2007 in avanti alcuni suoi affiliati sono stati arrestati e processati per aver fatto esplodere bombe e per aver ucciso attivisti e politici di sinistra.

Secondo i documenti giudiziari visionati da Forbidden Stories, Amol Kale, membro della setta, avrebbe pianificato l’omicidio della giornalista per più di un anno. Era da tempo che il commando di killer – frequentatori sia della setta, sia di gruppi di motociclisti – stava monitorando gli spostamenti della giornalista. A premere il grilletto sarebbe stato Parashuram Waghmore, un induista radicale.

Almeno cinque membri del gruppo omicida avevano visto un video su Youtube del 2012 in cui la giornalista metteva in discussione le origini dell’induismo. Secondo un investigatore che ha parlato con Forbidden Stories sotto garanzia di anonimato, il presunto sicario Waghmore conosceva a memoria alcuni passaggi di quel video. Gli inquirenti ipotizzano che il filmato abbia avuto un ruolo fondamentale nel percorso di «graduale indottrinamento» con il quale il gruppo di assassini si è persuaso che uccidere la giornalista fosse giusto.

Un’analisi online, condotta da Forbidden Stories con il supporto dei ricercatori del Princeton’s Digital Witness Lab, dimostra che quello stesso video, prima che l’assassinio fosse pianificato, è stato diffuso ampiamente nei gruppi di estrema destra, contribuendo in maniera sostanziale a trasformare la giornalista in una nemica dell’induismo. Solo che le parole di Lankesh sono state modificate: il discorso «è stato accorciato per includere solo la parte in cui dice che la religione indù non ha un padre o una madre. L’intenzione era quella di sottolineare la pluralità della religione. Ci sono migliaia di caste e diversi credi», ha spiegato a Forbidden Stories Kl Ashok, coordinatore dell’evento in cui Lankesh aveva tenuto il discorso.

Caricata più volte su YouTube, la versione manipolata delle parole della giornalista è stata diffusa su Facebook attraverso otto diversi link, ottenendo in alcuni casi complessivamente circa 100 milioni di interazioni, tra like, commenti e condivisioni. Gli amici di Lankesh ricordano costanti attacchi e molestie online ai suoi danni da parte di gruppi dell’estrema destra, durante gli ultimi mesi di vita. Erano la dimostrazione degli effetti della macchina del fango messa in moto per distruggere la sua credibilità.