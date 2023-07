L’agenzia europea che costruisce le frontiere in Tunisia

L’Unione europea, nonostante fosse a conoscenza della situazione (i primi respingimenti risalgono al 2 luglio), ha dato priorità a un memorandum d’intesa pensato e voluto soprattutto per limitare le partenze verso la sponda Nord del Mediterraneo. Il 2023 ha visto nella Tunisia il principale Paese di transito per l’immigrazione irregolare superando la Libia. Ridurre le partenze, circa 35 mila dalle coste tunisine registrate dal Viminale al 4 luglio, è la priorità dell’Unione europea e dell’Italia in particolare. Il lavoro congiunto effettuato da Unione europea, Icmpd e alcuni Stati membri dell’Ue (l’Italia in particolare) ha rafforzato le capacità della Guardia costiera tunisina, impegnata da inizio 2023 in ingenti operazioni di intercettazioni in mare. Nei primi sei mesi dell’anno sono state più di 30 mila.

L’Icmpd e le richieste della Guardia costiera tunisina

L’organizzazione austriaca Icmpd ha un’esperienza del contesto tunisino pari a poche altre entità internazionali. Attiva a Tunisi dal 2015, riceve dalla Commissione europea più di metà del proprio budget. Tra i suoi obiettivi c’è l’applicazionde del progetto di esternalizzazione delle frontiere fortemente voluto da Bruxelles. I documenti pubblici disponibili sul suo sito, però, non sempre permettono di capire esattamente quale sia il suo ruolo e il suo grado di coinvolgimento con le autorità tunisine. Come ha dimostrato il lavoro svolto finora da The Big Wall, il cui osservatorio sulla spesa riguarda solo l’Italia, comprendere la natura degli investimenti e i risultati è un problema diffuso con i progetti di esternalizzazione delle frontiere.

Nel 2020 Inkyfada aveva già indagato sul ruolo svolto da Icmpd per l’implementazione di alcuni programmi europei. La testata tunisina si era concentrata in particolare sul Border Management Programme for the Maghreb Region (BMP – Maghreb), programma finanziato dal 2018 al 2024 con 65 milioni di euro dalla Commissione europea attraverso l’European trust fund (Eutf) per progetti che riguardano il Marocco e la Tunisia. I partner che lo realizzano sono il ministero dell’Interno italiano insieme a Icmpd.

«L’obiettivo generale del programma è di mitigare le vulnerabilità derivanti dalla migrazione irregolare e combatterla. L’azione vuole rafforzare il quadro istituzionale dei Paesi interessati per proteggere, monitorare e controllare le frontiere», si legge nella scheda dedicata al programma da 65 milioni di euro.

Cosa significa esattamente e quali siano i risultati è difficile da comprendere. A Inkyfada, il ricercatore Camille Cassarini, esperto di migrazioni subsahariane in Tunisia, spiega che il ruolo delle organizzazioni internazionali come Icmpd è invece chiaro: «[…] è principalmente stabilire norme e pratiche che ricalchino i metodi di controllo delle frontiere che gli Stati europei non possono implementare direttamente».

A marzo 2023, Codastory ha pubblicato un’inchiesta basata su documenti ottenuti con una richiesta di accesso agli atti sulle consulenze svolte da Icmpd. Ci sono le autorità libiche che si occupano di Guardia costiera e centri di detenzione, ad esempio, oggetto di critiche anche delle Nazioni Unite. Secondo la parlamentare europea Ozlem Demirel, sentita da Codastory, più le azioni di esternalizzazione sono lontane dalle istituzioni europee, meno c’è possibilità di uno scrutinio pubblico: «Il Parlamento [europeo] non può guardare i contratti di Icmpd».

Alla luce di questa opacità, assume un significato particolare leggere un documento riservato del 29 novembre 2019 reso accessibile online dal sito FragDenStaat che contiene indicazioni sulle posizioni assunte da Icmpd nell’ambito del progetto BMP Maghreb, lo stesso di cui si è occupata anche Inkyfada. Riguarda, in particolare, il progetto T05.519, ovvero il Supporto al Sistema Integrato di Sorveglianza Costiera della Guardia Nazionale Marittima. In pratica, l’obiettivo complessivo dell’intervento è dotare la Tunisia di un’infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle frontiere, il cui acronimo è ISMariS, simile a quella di cui dispongono le forze di sorveglianza delle frontiere marittime europee, come la Guardia di finanza (partner del progetto) e fare in modo che sia integrato con il resto del sistema di controllo delle frontiere nazionali.

«Il Border Management Programme for the Maghreb Region – si legge nello studio di fattibilità stilato da Icmpd – supporta la Guardia costiera nel rafforzamento e nell’ulteriore sviluppo del suo sistema di sorveglianza delle frontiere marittime e della costa. L’obiettivo è di passare da una fase pilota, ma essenziale, all’implementazione di una soluzione all’avanguardia, in particolare grazie all’acquisizione di attrezzature adeguate e di competenze specifiche». Nell’ordine, le attrezzature riguardano radar fissi e mobili, telecamere termiche, sonar, veicoli telecomandati a distanza e droni, tutte catalogate con un ordine di priorità.

Il documento riservato fornisce indicazioni anche sull’organigramma della Guardia costiera: una sala operativa centrale, quattro regionali, dodici locali e altre quattro mobili. C’è anche l’elenco della flotta navale: 61 imbarcazioni da 9 a 23 metri e 6 da 35. Alcuni di questi mezzi, compresi i 6 da 35 metri, sono stati donati nel 2014 dal ministero dell’Interno italiano per un totale di 16,5 milioni di euro a seguito di un accordo stipulato nel 2011 da Roma e Tunisi. Dal 2019 – data dello studio di fattibilità – a oggi, la Guardia costiera tunisina ha goduto di altri tipi di finanziamento, in primis dall’Italia.

Come hanno potuto ricostruire IrpiMedia e ActionAid nel progetto The Big Wall, attraverso il Fondo di premialità l’Italia ha aperto una linea di credito da 27 milioni di euro a favore delle autorità tunisine per la rimessa in efficienza di alcune imbarcazioni e la fornitura di mezzi terrestri come pick-up e vetture per il trasporto dei detenuti, all’interno del progetto Support to Tunisia’s border control and management of migration flows implementato da Unops, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti. Anche qui la mancanza di trasparenza è alla base del coinvolgimento di questo tipo di attori.

L’intervento dell’Icmpd in materia di esternalizzazione segue le prerogative indicate dalla stessa Icmpd del novembre 2010 intitolato Linee guida per la gestione integrata delle frontiere nella cooperazione esterna della Commissione europea. Un testo di 160 pagine «per assistere il personale della Commissione europea nella formulazione e nell’attuazione delle politiche per la gestione integrata delle frontiere (GIF). Il concetto di GIF si basa sulla constatazione che, a prescindere dal sistema nazionale e dal suo livello di sviluppo, le prestazioni delle singole agenzie migliorano quando aumenta il loro livello di cooperazione».

Oltre al programma BMP – Maghreb, l’organizzazione ha all’attivo altri programmi: Strengthening the Tunisian Coast Guard Training Pillar (13,5 milioni di euro dall’Ue, progetto di formazione dei guardacoste tunisini implementato insieme alla polizia federale tedesca) e l’Integrated Border Management (Ibm), progetto di gestione integrata sia degli ingressi regolari, sia irregolari arrivato alla sua terza fase e finanziato da Austria, Germania e Danimarca. Alla base di questi programmi c’è la totale opacità sui contenuti e una difficoltà oggettiva nel reperire il totale dei fondi utilizzati.