La stretta sui migranti subsahariani in Tunisia aumenta le partenze verso l’Italia

Nonostante la Tunisia abbia ratificato la convenzione di Ginevra del 1951 relativa all’asilo, il Paese non si è conformato alle leggi internazionali. Come richiesto da UNHCR e OIM, è stato elaborato un progetto di legge, che però non è mai stata approvato. Lo Stato tunisino delega quindi gestione e assistenza di coloro che desiderano richiedere l’asilo in Tunisia esclusivamente alle organizzazioni internazionali. Nel 2022, erano 7.535 i rifugiati e richiedenti asilo registrati da UNHCR. Mancando un quadro normativo di riferimento, il tesserino che ottiene chi si rivolge all’agenzia ONU responsabile di valutare le richieste d’asilo non è considerato un documento d’identità amministrativamente valido per potersi mettere in regola, studiare o lavorare. Questo fa sì che chi ha ottenuto lo status di rifugiato nel Paese si ritrovi nella maggior parte dei casi in situazioni di estrema precarietà, spesso senza lavoro, e difficilmente riesca a ottenere un permesso di soggiorno, mettendosi effettivamente in regola secondo i criteri della legge tunisina.

Proprio per attirare l’attenzione sulla loro situazione di precarietà, rifugiati e richiedenti asilo protestano da più di un anno in Tunisia. Dopo le prime proteste a Zarzis a inizio 2022, città del Sud della Tunisia nonché porto di partenze verso l’Italia, il sit-in si è spostato a Tunisi ad aprile dell’anno scorso, per poi essere smantellato a luglio. Un anno dopo, il presidio di protesta è tornato a farsi sentire di fronte alla sede dell’UNCHR.