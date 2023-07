Libia, la battaglia del Fezzan

L’ISA di Tripoli, responsabile del fermo di Sebha, formalmente collabora con i ministeri del governo della capitale riconosciuto dalle Nazioni Unite. In un video pubblicato su Facebook dalla forza di sicurezza, due delle persone legate ad Ara Pacis in stato di fermo, il cui volto è stato reso anonimo, spiegano in arabo di lavorare per l’organizzazione italiana, la cui missione, dicono, è formare migranti in ambito agricolo e comunicare con i giovani del Fezzan. I due sarebbero stati responsabili di redigere i contratti dei lavoratori agricoli, ma secondo l’accusa sarebbero tra coloro che hanno trasformato il centro agricolo locale in una struttura irregolare di accoglienza per migranti.

L’ISA è un’organizzazione quantomeno controversa. Nel report di marzo, la Missione d’inchiesta indipendente sulla Libia (Fact-Finding Mission on Libya, FFM) sostiene che tra i suoi compiti ci sia «limitare il diritto di associazione, di espressione e di credo per garantire l’obbedienza, consolidare valori e le sue regole e punire le critiche contro le autorità e la loro leadership». L’ISA, riportava nel 2022 l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, hanno in particolare colpito uomini «atei, secolarizzati, non-credenti e femministi» in quanto minacce «per i valori libici e musulmani». Tra gli ultimi arresti, lo scorso aprile, c’è anche un cittadino americano colpevole di «evangelizzazione», scrive il Libya Herald. Spesso l’organizzazione pubblica sui propri social video le “confessioni” delle persone arrestate. Amensty International nel 2021 aveva già fatto un appello affinché il governo di Tripoli non riconoscesse la legittimità di ISA, tra le cui fila spuntano ex membri dell’intelligence dell’era Gheddafi e accuse di tortura. Non è però chiaro perché un’organizzazione del genere abbia deciso di colpire delle persone che lavorano con la cooperazione italiana.

Molte iniziative ma risultati poco chiari

Ara Pacis Initiative nasce a Roma il 21 aprile 2010 ed è guidata da Maria Nicoletta Gaida, ex attrice che per anni si è occupata di dialogo interreligioso attraverso l’arte. La Libia è uno dei principali Paesi di intervento dell’Ong, la quale ha ottenuto la gestione di incontri di mediazione tra le tribù più importanti del Fezzan, i Tebu, i Tuareg e gli Awlad Souleiman.

La presenza in Libia di Ara Pacis è cominciata nel 2012 con la Libyan Initiative, un progetto di mediazione culturale cominciato nel pieno della guerra civile. Le attività nel Paese, in particolar modo nel Sud, sono diventate di maggiore rilievo da quando Marco Minniti è diventato Ministro dell’Interno del governo guidato da Paolo Gentiloni, nel 2017. Con Minniti, Gaida condivide l’interesse per il “Mediterraneo allargato”, area geopolitica che si espande fino al Sahel, verso la quale l’ex ministro dell’Interno, oggi presidente della Fondazione Med’Or di Leonardo, ha concentrato i suoi sforzi, allo scopo di garantire maggiore sicurezza in Italia.