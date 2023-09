Venezia, l’addio mai detto alle grandi navi

I sì e i no alle grandi navi

Dopo un’ampia mobilitazione cittadina, alle grandi navi era stato vietato l’ingresso in città a Marzo 2021: il decreto Draghi, per le navi da crociera in particolare, impartiva la costruzione di un porto offshore fuori dalle acque protette di Venezia. Le onde e la movimentazione delle acque poco profonde della laguna sono infatti la causa principale dell’alterazione delle fondamenta della città. Per salvare il business non peggiorando la situazione, fino al completamento del nuovo porto, si suggeriva l’implementazione di soluzioni temporanee.

A due anni di distanza dalla promulgazione della legge, il concorso di idee per la costruzione del porto fuori dalla laguna è stato annullato per peripezie legali, e l’Autorità portuale ha investito 158 milioni nello sviluppo di una soluzione “provvisoria” basata su accosti temporanei sparsi per la laguna. E con successo. Quest’anno, il Porto ha riaperto la stagione crocieristica con l’arrivo di quasi 300 navi che sono passate e passano, ancora, vicino Venezia.

Questo grazie allo sviluppo, già in atto, di attracchi per navi in piena laguna, nelle prossimità della città – a Marghera, a ridosso della zona industriale della città, Marittima e Chioggia. Il quarto, a Fusina è in costruzione.

Il tema delle grandi navi continua a spaccare in due la città. Da un lato, coloro che credono che la protezione di Venezia coincida con la protezione dell’ambiente lagunare e dunque, con soluzioni che siano in primis sostenibili a lungo termine per la città e per il suo ecosistema. Dall’altro, coloro che, inclusa l’amministrazione comunale, vedono nella città un’incredibile risorsa economica, la quale frutta più di tre miliardi l’anno grazie al turismo di massa. Questa seconda fazione non solo non si oppone al blocco del turismo crocieristico ma vorrebbe negli anni vederlo crescere.