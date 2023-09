Venezia, rallentare il cambiamento climatico è possibile, ma non si fa

La diga del MOSE rimane ad oggi l’unica opera ingegneristica a salvaguardia della città. I lavori non sono ancora stati ultimati: la fine era stata prevista per il 2016, poi rimandata al 2020, e ora, a fine 2023. L’opera, incompiuta, è già anacronistica: avrà una durata stimata di circa un secolo. Per quell’anno, le più recenti stime della commissione ONU IPCC parlano di un aumento del livello del medio mare, in paragone al 2005, tra 45 e 84 cm. Teatini è pessimista. “Tra cent’anni, la Laguna cosa sarà?”, chiede, prima di concludere che “certamente non è il Mose che la farà rimanere così come è adesso.”

Anche Omar Tommasi, direttore del Dipartimento urbanistica del comune di Venezia, non è affatto convinto che la diga sia una soluzione al problema. La città potrebbe comunque subire inondazioni, in caso l’acqua del mare passasse attraverso le vicine isole del Lido o di Pellestrina, poste più lontano dal MOSE. Lì, le dune non sono state rinforzate e rimodellate come in altre isole della Laguna. “L’evento potrebbe essere catastrofico”, afferma il direttore. Lo scienziato del CNR Luca Zaggia si aggiunge al coro di coloro che vedono nella diga un espediente di breve durata rispetto ai numerosi ostacoli che la Laguna deve affrontare. Primo tra tutti: il turismo di massa.

Turismo di massa

Per Zaggia, il tentativo di far fronte al cambiamento climatico acquista senso solo di fronte ad un piano risolutivo per ridurre il flusso di oltre 30 milioni di turisti che visitano la città ogni anno. “Ha senso salvare Venezia solamente se riusciamo a renderla abitabile,” ribadisce. La stessa UNESCO ha suggerito, ora per la seconda volta, di aggiungere la città alla lista di patrimoni artistici in pericolo.

Nell’immaginario collettivo, i maggiori responsabili dell’afflusso di turisti sono le crociere. Ma queste, soprattutto da quando la legge italiana ne impedisce l’accesso diretto a Venezia, portano appena 400 mila crocieristi in città all’anno. Neanche l’uno percento del totale dei turisti. Alla radice del problema del turismo di massa, secondo Tommasi, si pone l’antiquato piano urbano che regola gli edifici del centro storico di Venezia, concepito negli anni novanta. Al tempo, “gli alberghi erano elementi qualificanti del tessuto urbano da salvaguardare e da mantenere,” spiega Tommasi, “proprio come la parte pubblica, scuole e ospedali”. Per quasi vent’anni, il business turistico a Venezia ha proliferato con pochissime restrizioni. La rettifica del suddetto piano, volta a fermarne il progresso, arriva tardi, nel 2018, quando ormai il paradigma si è ribaltato. “Adesso la città soffre il turismo”, conclude il direttore.