» Voto in bolletta

Ipartiti in campagna elettorale devono affrontare un paradosso difficile da risolvere: da un lato c’è lo spettro della crisi energetica, con i prezzi che già sono schizzati alle stelle e il timore di non riuscire a coprire il fabbisogno energetico italiano, in special modo per quanto riguarda il gas (in larga maggioranza è considerata la soluzione di transizione tra fossile e rinnovabile più “sicura”). Dall’altra, però, c’è il calo generalizzato dei consumi di gas, che negli ultimi tre anni ha registrato un segno negativo del 4%. Proseguire in questa direzione è un obbligo per chiunque verrà al governo. Quindi c’è il rischio di fare un investimento ingente che rischia di non avere un ritorno economico.

Alla vigilia del voto, però, è il caro energia lo spettro che si aggira tra gli elettori. Ecco perché i partiti propongono principalmente un tetto al prezzo del gas per contenere le bollette. Fanno eccezione Unione Popolare, la formazione guidata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che punta a uno stop immediato della produzione da fonti fossili e Italexit, che non cita il gas nel proprio programma e parla di energia solo per quanto riguarda le fonti rinnovabili.

Il centrosinistra – che si presenta in occasione del voto come coalizione tra Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, +Europa e Impegno Civico – propone per dodici mesi prezzi calmierati con disaccoppiamento tra prezzo del gas e prezzo dell’energia elettrica, uno strumento che dovrebbe portare a contenere il prezzo dell’energia sul mercato, con conseguente riduzione dei costi anche per i consumatori.