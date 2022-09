Gianfranco Bertoli, l’uomo dei misteri della strage della Questura

Bertoli sostiene di essere partito l’8 maggio da Haifa, in Israele, di essere arrivato in nave a Genova, di avere proseguito per Marsiglia, dove è rimasto tre giorni e poi di essersi recato in treno a Milano. E a questa versione ci sono riscontri, stante l’illogicità della scelta di andare da Genova a Marsiglia in nave per raggiungere Milano in treno.

Nel capoluogo lombardo arriva il giorno prima della strage, lascia i bagagli alla stazione centrale, e poi si reca a una pensione in via Vitruvio. Dice di non aver incontrato nessuno né a Marsiglia né a Milano, dove il giorno prima dell’attentato trascorre il pomeriggio (dalle 16:00 alle 20:00) cambiando il denaro, andando in piazza Duomo e girovagando. Tutto questo con una bomba in tasca, che sarebbe stata rubata nel kibbutz, con la quale avrebbe attraversato tre Paesi senza incappare in nessun controllo.

«La mattina del 17 – riporta la prima sentenza di condanna – esce di buon’ora (alle 7:30 secondo il teste Benzoni), compra il Corriere della Sera, dove apprende che ci sarà la manifestazione in Questura alle 10:30, prende il metrò per piazza Duomo e a piedi si reca in via Fatebenefratelli; ivi, a suo dire, giunge alle 10:40, avendo intenzione di arrivare a cerimonia già iniziata. Ritiene che la manifestazione durerà ancora parecchio e allora va a prendere un cognac in un bar distante circa 50-100 metri dall’ingresso della Questura. Esce, si accorge che la manifestazione è finita e alcune auto già vanno via. Si avvicina in fretta all’ingresso della Questura e dal marciapiedi opposto lancia la bomba in direzione delle autorità che stanno uscendo; il lancio però riesce corto, l’ordigno rotola lateralmente all’ingresso di 5-6 metri e poi esplode».

L’obiettivo principale, a detta dell’imputato, sembra Rumor: «Sarei stato lieto di gettare la bomba a Rumor. Purtroppo non mi accorsi del momento in cui uscì dal cortile perché ero nel bar», racconta – e ancora – «Quando gettai la bomba ero convinto che stava uscendo Rumor e Zanda Loy (Efisio, all’epoca prefetto di Savona. Sarà il capo della polizia tra il 1973 e il 1975, ndr). Non vidi partire l’auto di Rumor; l’avessi vista avrei aperto la portiera e ivi gettato la bomba».

Le tante contraddizioni di un uomo confuso e spaventato

La versione del sedicente anarchico però non sta in piedi. Alla pensione di Marsiglia dice di aver dormito tre notti, ma la proprietaria lo smentisce: il letto è stato rifatto una volta sola. Le altre volte dove è stato? Chi ha incontrato? Anche il racconto delle giornate milanesi non torna. Dichiara di aver evitato di prendere contatto con qualsiasi persona per non compromettere nessuno nella sua azione, trattandosi di azione individuale.