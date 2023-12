Tuteliamoli, tuteliamoci

Quali di questi aiuti esistono oggi? Nessuno, purtroppo. L’Ordine dei giornalisti mette a disposizione degli iscritti alcuni strumenti come lo sportello legale, ma ancora non prevede sostegni dal punto di vista della salute mentale. Rispondendo alla richiesta di IrpiMedia, la presidenza nazionale ha messo in chiaro che «non rientra nei compiti stabiliti dalla legge per l’Ordine quello di fornire assistenza sanitaria diretta agli iscritti all’albo, il che non significa non avere attenzione a tutti i problemi della categoria e in particolare a quelli di freelance e autonomi». E poi aggiunge: «L’Ordine segue con attenzione, e si confronta, con gli altri enti di categoria: tra questi c’è la Casagit che, nello specifico, si occupa di fornire prestazioni sanitarie, compreso il supporto psicologico».

Casagit Salute è la cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti. Facendo una verifica risulta che solo alcuni piani prevedono la copertura delle spese per percorsi di psicoterapia (fino a un certo limite annuale), e comunque si tratta di piani sottoscrivibili solo da giornalisti che hanno un contratto: i liberi professionisti non possono accedere. Chi lavora come freelance può sottoscrivere invece uno dei piani sanitari cosiddetti “aperti”, ossia indirizzati a tutte le categorie di lavoratori: ne esistono quattro tipologie, ma in nessun caso sono coperte le spese per le visite psicologiche. Quest’anno Casagit ha lanciato anche il piano W-in Plus, prosecuzione del precedente W-in: si tratta di un piano finanziato dall’Inpgi (l’ente previdenziale dei giornalisti) che copre le spese mediche a oltre 2.700 giornalisti liberi professionisti con un reddito annuo tra 2.100 e 30.767 euro lordi. Anche in questo caso, però, tra le prestazioni incluse non ci sono le visite psicologiche o psicoterapeutiche.

Lo stress da lavoro correlato nelle redazioni

«Il tema dello stress da lavoro correlato è sempre più centrale oggi», afferma Andrea Artizzu, consigliere del cda di Casagit. «Il malessere è tanto. Nelle redazioni ci sono molti pensionamenti, mentre le assunzioni sono poche: il risultato è che il carico di lavoro per persona aumenta». Per questo nel 2022 Casagit ha lanciato la prima indagine sullo stress da lavoro correlato, realizzata insieme al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop) e rivolta solo a giornalisti con contratto. La ricerca, che è stata supervisionata da un comitato scientifico, è stata sviluppata dallo spin off dell’Università di Bologna Unveil Consulting: a partire da una serie di focus group realizzati con gruppi di giornalisti divisi in tre aree geografiche (nord, centro e sud Italia), si è poi strutturata un’intervista scritta somministrata a 50 giornalisti selezionati.

In questa fase sono stati registrati i fattori di rischio maggiormente percepiti: sulla base di essi sono state selezionate le scale psicologiche di riferimento ed è stato elaborato un questionario, che ora sta venendo diffuso tra i giornalisti contrattualizzati iscritti a Casagit. I risultati verranno pubblicati nel 2024. «L’obiettivo è anche di individuare dei correttivi e offrire nuove possibilità a chi prova un disagio sul posto di lavoro – spiega Artizzu –. Grazie a un accordo con il Cnop, daremo l’opportunità agli iscritti a Casagit di usufruire di uno sconto del 20% sui servizi di supporto psicologico e psicoterapia con i professionisti che hanno aderito alla convenzione».

Chi non può usufruire di questa possibilità dovrebbe comunque potersi rivolgere al Servizio sanitario nazionale per chiedere assistenza psicologica, ma attualmente è molto difficile ottenere un appuntamento: solo il 3,5% delle risorse pubbliche destinate alla sanità riguarda la salute mentale, e quasi sempre la presa in carico avviene solo per i casi più gravi. I dati più recenti a disposizione del ministero della Salute mostrano che nel 2020 solo il 6% delle prestazioni erogate dai servizi territoriali riguardava percorsi di psicologia o psicoterapia. Il risultato è che chi ha la possibilità economica paga privatamente un professionista, chi non può, invece, quasi sempre rinuncia all’assistenza.

Proprio per allargare la platea di chi ha accesso a percorsi di psicoterapia, a dicembre 2021, il governo Draghi ha introdotto il “bonus psicologo”: per il 2022 sono stati stanziati 25 milioni di euro, a cui si sommano 10 milioni per il 2023. I fondi vengono erogati attraverso un voucher di massimo 600 euro che varia in base all’Isee, e che serve a sostenere le spese per le sedute da psicologi e psicoterapeuti privati. La misura però si sta rivelando insufficiente: nel 2022 sono state soddisfatte meno del 10% delle oltre 360 mila domande presentate. In alternativa in alcuni territori è possibile rivolgersi agli “psicologi di base”, che offrono consulenza psicologica gratuita: in Veneto l’esperimento è partito già dal 2014, seguito nel 2015 dalla città di Bologna, nel 2020 dalla regione Campania e infine nel 2022 dalla Lombardia. Ma ancora manca una legge nazionale per istituzionalizzare questi percorsi, che comunque sono limitati e non sono specifici per la categoria.

Nuovi progetti dal basso per sostenere i freelance

Alcuni giornalisti allora stanno avviando progetti dal basso, per creare una rete di supporto e mutuo aiuto. Tra questi c’è il gruppo Linkedin Giornalistǝ italianǝ, uno spazio sicuro «di confronto, di conforto e di dibattito» – come si legge nella descrizione – per persone che lavorano nel giornalismo. «Ci interroghiamo su molte questioni: quanto sono utili le scuole di giornalismo? Che vantaggi dà l’iscrizione all’Ordine? Quale dovrebbe essere l’equo compenso per il nostro lavoro?», spiega il fondatore Francesco Guidotti, che in precedenza aveva creato il progetto Lo Spioncino dei Freelance, con l’obiettivo di rendere trasparenti le tariffe delle testate attraverso un database pubblico alimentato dalle segnalazioni degli stessi freelance. «Alla base c’è l’idea di scardinare le dinamiche competitive per favorire la collaborazione tra colleghi. Nel gruppo tutti possono chiedere indicazioni e suggerimenti, oppure avviare una discussione su temi che hanno a che fare con il lavoro, le redazioni, il precariato, le innovazioni nel giornalismo».