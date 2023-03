Le certificazioni di sostenibilità non fermano la deforestazione

Dal 1990 a oggi, un’area di foreste grande come l’Europa intera è scomparsa. Prima nell’indifferenza generale, poi, quando finalmente gli allarmi degli scienziati sulla crisi climatica e la perdita di biodiversità hanno cominciato ad essere trattati con più serietà, nel generale sconcerto. Senza che però si facesse nulla di concreto per mettere un freno a questa distruzione.

Lo sfruttamento industriale delle foreste è una delle cause principali dei cambiamenti climatici. Tagliare gli alberi, però, ha sempre delle conseguenze negative: gli scienziati stimano che il 10% delle emissioni climalteranti di tutto il mondo derivino da queste attività. La distruzione delle foreste inoltre aumenta il rischio di frane, allagamenti, e contribuisce in modo sostanziale all’estinzione di massa in corso della fauna silvestre. In aggiunta al danno ambientale, secondo alcuni, è anche una delle cause dell’aumento del rischio di epidemie. Con meno habitat forestale a disposizione, infatti, è più facile che patogeni sconosciuti vengano in contatto con umani o con animali da fattoria, entrando in questo modo nella catena alimentare umana.

Quindi, nonostante l’incapacità di intervenire degli Stati e delle organizzazioni internazionali, oggi resta impossibile per l’industria della deforestazione continuare a negare l’esistenza del problema. Come spesso accade in questioni che riguardano l’ambiente, i gruppi privati hanno ribaltato la narrazione presentandosi come “parte della soluzione”: per ottenere il risultato basta cambiare nome alla propria attività allo scopo di presentarla al pubblico come “verde”. Per questo è nata l’industria delle certificazioni di sostenibilità.

Le certificazioni di sostenibilità sui prodotti forestali (legno, carta, mobili e quant’altro) sono nate negli anni ‘90, in risposta all’impossibilità di creare accordi internazionali efficaci per arginare la deforestazione. Le più importanti sono Forest Stewardship Council (FSC), e Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), ma l’opportunità di business è stata prontamente colta dal più grande settore delle certificazioni industriali. Infatti da un lato giganti come KPMG e PwC (PricewaterhouseCoopers) hanno aperto divisioni specifiche per questo tipo di certificazioni, dall’altro sono sorte decine di aziende più piccole che fanno lo stesso, per un giro d’affari complessivo da 10 miliardi di dollari all’anno.

I certificati, è importante ricordarlo, sono del tutto volontari. Avere un certificato verde non semplifica le procedure di controllo, né protegge dalle verifiche delle forze dell’ordine. Il loro effetto è però molto importante, in primis per il consumatore finale, abituato oggi a trovare confortanti bollini verdi anche in fondo ai taccuini che compra, o sulla sovracopertina dei propri libri preferiti. Anche JK Rowling, dando alla stampa il settimo libro della saga di Harry Potter (oltre 500 milioni di copie vendute nel mondo) ha concordato con l’editore che la carta fosse certificata FSC.

Dato il prestigio di alcune delle grandi aziende che le emettono (KPMG, PwC), il ruolo e l’impatto di queste certificazioni si espande rapidamente anche a tutta la catena produttiva. La speranza velata delle aziende certificatrici è che, prima o poi, i loro bollini vengano sempre di più richiesti anche a livello ufficiale, come accade per altri settori.