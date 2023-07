Cos’è la giurisdizione universale. E perché Pinochet l’ha fatta franca

Il suo ritorno quasi trionfale nel Paese è un affronto alla giurisdizione universale, il principio giuridico secondo cui l’autore di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, data l’enormità e la sistematicità dei reati di cui si è macchiato, può essere perseguito anche al di fuori del territorio in cui li ha commessi. Il caso dell’ex dittatore però ha rivitalizzato questo principio tanto da costituirne «la pietra miliare»: così lo definisce Pia Figueroa, giornalista e politica cilena che non nega la delusione che Pinochet non sia mai stato processato.

Alla notizia dell’arresto, centinaia di cileni in Europa e nel Regno Unito, si erano radunati di fronte la clinica dove era stato fermato, sperando che si potesse dare un seguito alla sofferenza e all’ingiustizia compiute nell’epoca della dittatura. «Tra loro c’era mio marito», ricorda Pia Figueroa, che a causa della dittatura nel suo Paese ha vissuto molti anni in Italia, per poi essere chiamata a fare parte del nuovo governo democratico. «Si trovava in Europa per caso ed è corso subito a Londra. Non posso non dimenticare la gioia immensa che abbiamo provato. Sì, lo posso dire: eravamo felici». Una promessa di giustizia, durata otto anni, che non è mai stata mantenuta.

L’arresto del generale, tuttavia, è suonato come un campanello d’allarme per i tiranni di tutto il mondo e ha acquisito da subito una rilevanza globale: ha cambiato la prassi della dottrina, offrendo un’enorme opportunità ad attivisti, avvocati, vittime e organizzazioni non governative di creare reti transnazionali per perseguire la responsabilità delle più gravi violazioni di diritti umani. Dietro il fallimento cileno, e dunque spagnolo e inglese, c’è stata invece una volontà politica che marciava in senso contrario.

Nessuna condanna

Quando la Corte di Madrid ha fatto spiccare il mandato d’arresto, il magistrato Baltasar Garzòn stava perseguendo i reati commessi dal dittatore nei confronti di cittadini spagnoli: 94 casi di tortura, l’omicidio del diplomatico cileno all’Onu Carmelo Soria e il crimine di associazione a delinquere finalizzata alla tortura. «Fu il risultato dell’enorme sforzo della fondazione Salvador Allende in Spagna e del movimento cileno per i diritti umani, con la raccolta di prove e testimonianze dei familiari e delle vittime – racconta ancora, dopo oltre vent’anni, Carmen Hertz, avvocata per i diritti umani cilena, parlamentare, parte del movimento che ha continuato a chiedere giustizia, in una chiamata Skype dal Cile -. All’epoca non c’era internet. Mandavamo i documenti in Spagna e aspettavamo un riscontro per mesi».