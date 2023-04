Il fondo speculativo e l’advisor senza investitori: come è fallito il rilancio della GKN

«Quando arriva la crisi del Covid, questa valanga di macchinari, che stando fermi perdono valore e scaricano i propri ammortamenti sullo stabilimento, diventano ancora più devastanti», spiega Salvetti. Giovanni Dosi, Andrea Roventini e Maria Enrica Virgillito – tre docenti di economia della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa – in un articolo sulla rivista il Mulino hanno definito il modello di Melrose, già noto nel settore per precedenti simili, «chiusura e spezzatino»: le imprese vengono «spacchettate e date in pasto ai migliori offerenti». In venti anni di attività, è scritto sul sito di Melrose, i suoi azionisti hanno ricevuto oltre cinque miliardi e mezzo di sterline.

Nel bilancio 2021 di Melrose Industries Plc, lo stabilimento fiorentino è definito «insostenibile» – stessa definizione applicata in Gran Bretagna per quello di Erdington, nella periferia di Birmingham – nonostante nel 2017, prima dell’acquisizione, ci fossero già stati dei tentativi di riconversione. Se per la fabbrica inglese i lavoratori erano d’accordo nel procedere con la chiusura, a Firenze no, tanto è vero che nel bilancio si legge che il fondo inglese è riuscito «a garantire un futuro di reindustrializzazione del sito con un nuovo proprietario». Ecco perché il management dell’azienda insiste tanto sulla riconversione: è una parte del disegno di Melrose. La storia, in realtà, non è andata così e, a dispetto di quanto si legge nel bilancio, il destino dei lavoratori di Campi Bisenzio non sembra mai essere stato davvero sul piatto delle decisioni del fondo. La preoccupazione era invece proseguire nei progetti di «ristrutturazione», tra cui la «reindustrializzazione dell’impianto GKN Automotive di Firenze», in quanto queste operazioni possono contribuire fino al 4% del bonus incassato dai direttori del fondo.

Mentre Campi Bisenzio chiude, l’altro stabilimento italiano, quello di Brunico, in Valtellina, rimane aperto, perché l’intenzione è trasformarlo in un polo altamente tecnologico. Come analizzato da Fondazione Feltrinelli, nel quaderno Un piano per il futuro della fabbrica di Firenze, però, i dati non supportano la scelta di liquidare in particolare Campi Bisenzio, dato che anche altri stabilimenti, fra la cinquantina che compone il gruppo GKN Driveline nel mondo, vedono i loro margini di profitto, produttività e vendite diminuire a partire dal 2018.