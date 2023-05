La grande rapina agli ospedali maltesi

A contribuire a fare chiarezza nella vicenda Sirimed, potrebbe senz’altro essere Giuseppe Rifici, l’amministratore dell’impresa italiana. L’imprenditore, tuttavia, ha preferito non rispondere alle domande di IrpiMedia sulla natura dei rapporti con Accutor e sulle eventuali relazioni con Asad Shaukat Ali. Rifici si è rifiutato di rispondere anche in merito ai costi dell’opera realizzata a Malta: dai conti aperti alla Bank of Valletta dalla società concessionaria degli ospedali, emerge che Sirimed ha ricevuto circa 20 milioni, salvo poi restituirne, nell’estate 2019, quasi cinque e mezzo.

Ciò che invece non necessita conferme è il fatto che, dopo la Barts Medical School, Rifici abbia in qualche modo puntato su Malta: nell’isola, infatti, l’imprenditore siciliano è socio di Ivan Vassallo, un imprenditore che ha avuto rapporti con la società concessionaria degli ospedali e che compare nella lista degli indagati nell’inchiesta per corruzione in corso a Malta (al quale Vassallo ha replicato denunciando a sua volta Vgh). Anni prima, le autorità fiscali maltesi hanno tracciato rapporti economici tra Vassallo e Brian Tonna, quest’ultimo noto per essere colui che, tramite la Nexia Bt, ha aperto le società a Panama per conto dell’ex capo di gabinetto di Muscat, Keith Schembri, e dell’allora ministro del Turismo Konrad Mizzi. Proprio la Nexia Bt ha fatto parte del comitato di valutazione che ha aggiudicato la concessione sugli ospedali.

La visita di Schembri e l’interessamento di Yorgen Fenech

Se Muscat ha lavorato per Bhatti, il suo ex capo di gabinetto Schembri – per detta dello stesso socio di maggioranza di Accutor – ha sperato di allacciare rapporti con la società svizzera. Anche in questo caso, però, non avrebbero avuto nulla a che vedere con la concessione degli ospedali a Malta, bensì con affari personali. «Ho conosciuto Schembri a Malta, non ricordo in che occasione – commenta Bhatti -. Una volta ha visitato i nostri uffici in Svizzera perché era interessato ad ampliare il business della sua azienda alimentare in altri Paesi europei, ma gli abbiamo fatto presente che quello non era il nostro punto di forza».