Vigilia del voto in Kenya: indagini ferme per le dighe della discordia

Il riferimento più immediato è il progetto per la diga di Itare, sempre nella Rift Valley. È stato assegnato a dicembre 2014, pressoché in contemporanea con Kimwarer e Arror, sempre a CMC, con finanziatori in project financing gli stessi istituti di credito europei. Il pagamento anticipato ha permesso all’azienda italiana di incassare 36 milioni di euro, da restituire una volta raggiunto il 30% di completamento del progetto. Secondo alcuni documenti interni ottenuti da IrpiMedia, i dipendenti dell’azienda che si trovavano al cantiere a novembre 2018 erano rimasti con poco più di 50 mila euro in cassa ma avevano già debiti (tra fornitori e spese vive per vitto e alloggio degli expat) per circa 26 milioni di euro. Avevano due conti corrente accesi, uno alla banca Barclays e l’altro alla banca keniota Equity Bank. Il primo era sostanzialmente inutilizzabile perché già CMC aveva ottenuto un prestito che non riusciva a restituire. In un carteggio si legge che CMC «ha perso ogni credibilità» con l’istituto di credito inglese: «Aspettano notizie dalla Sede che non arrivano». Di certo CMC si trovava infatti già in pessime acque finanziarie.

Per ottenere la gara di Itare, CMC nel 2013 ha sottoscritto un contratto di consulenza con Stansha Limited, società specializzata nel settore delle costruzioni di proprietà di Stanley Muthama, parlamentare di Lamu, area molto lontana dal progetto. Stansha si impegnava ad aiutare CMC a ottenere degli appalti con le autorità The Rift Valley Water Services Board (RVWSB) e Athi Water Service Board (AWSB) al prezzo del 3% del valore dell’appalto. Secondo quanto ricostruito dall’indagine della Dpp, però, potrebbe non esserci solo Itare tra gli appalti sui quali Stansha ha messo lo zampino. Infatti ci sarebbe un certo Stanley Muthama che il 25 novembre 2015 partecipa in qualità di «CMC Kenya staff office» a un incontro con l’autorità della Kerio Valley per chiarire alcuni punti sul contratto per la diga di Arror, insieme a dei dirigenti della società italiana. È uno degli incontri decisivi per l’assegnazione dell’appalto di Arror.