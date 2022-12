Bassa saturazione. L’Appennino bolognese tra mafie, spopolamento e soldi del Pnrr

La compagine criminale finita al centro del maxiprocesso Nebrodi, che prende il nome dal parco naturale che si estende tra le province di Messina, Catania ed Enna e che è giunto a sentenza nella notte del 31 ottobre scorso con 91 condanne per più di 600 anni di carcere, è riuscita a guadagnare anche sui terreni del Parco storico di Monte Sole, grazie ai fondi europei per l’agricoltura. Un meccanismo che collega la Sicilia all’Emilia-Romagna e non solo: le truffe della mafia dei pascoli hanno coinvolto terre di tutta Italia. Truffe che si basano sulla falsificazione di carte che attestino il possesso o l’affitto di terreni invece abbandonati o non utilizzati a fini agricoli dai reali proprietari, per portare i fondi europei che avrebbero dovuto aiutare allevatori e agricoltori nelle mani dei clan dei Batanesi (per cui è stata riconosciuta la mafiosità) e dei Bontempo Scavo.

Truffe da milioni di euro – 10 milioni in sette anni su tutto il territorio nazionale, duecentomila solo sull’Appennino bolognese – portate a termine anche grazie a professionisti compiacenti: tra questi c’è Giuseppe Scinardo Tenghi, che per anni è stato operatore del Centro autorizzato di assistenza agricola tra Enna e Trapani e, prima, impiegato dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Tenghi, condannato in primo grado a quattro anni per le truffe sui terreni, grazie alla conoscenza acquisita sul sistema di controllo dei fascicoli aziendali dei produttori agricoli e sulle vulnerabilità del sistema gestionale per i pagamenti dei contributi comunitari erogati da Agea, era il soggetto ideale per riuscire a inserirsi nel business milionario: secondo i giudici, nel 2014, 2015 e 2016 (unico anno in cui il contributo non venne erogato) attraverso la sua impresa Geo-Zoot ha indotto in errore l’Agea, falsificando la carte per dimostrare che la sua impresa avesse in uso ettari di terreno del Parco storico di Monte Sole e facendosi quindi erogare contributi dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

«L’operazione Nebrodi ha tirato fuori delle forti interconnessioni con altri pezzi di territorio: sono coinvolti l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna con Marzabotto e tanti altri luoghi. Non è quindi solo un fenomeno siciliano, ma un fenomeno più ampio che riguarda il nostro Paese e non solo. In questi lunghi anni intorno al fenomeno ha vinto il silenzio. E, dentro a questo silenzio, ci sono altri due protagonisti: la paura e le connivenze. Questa vicenda dimostra il mutamento delle mafie: sono sempre state liquide, si sono adattate ai contenitori». A raccontarlo è Giuseppe Antoci: ex presidente del Parco dei Nebrodi, tra i primi a portare alla luce il meccanismo di pressioni ed intimidazioni che subivano gli agricoltori e il giro milionario di soldi legato alle truffe sui fondi europei, è stato minacciato più volte ed è sopravvissuto a un attentato.

Il silenzio di cui parla Antoci attraversa anche l’Appennino bolognese e lo fa in un luogo simbolico per la comunità di tutta la regione: quello dove ogni anno migliaia di persone festeggiano il 25 aprile, camminando sui luoghi delle stragi avvenute quasi ottant’anni fa, dalla Scuola di Pace fino al cippo con la Stella Rossa della Brigata partigiana, in cima a Monte Sole, passando per il Cimitero di Casaglia.

Qua il silenzio è quello dei proprietari dei terreni finiti al centro della truffa: non è detto che ne fossero a conoscenza, ma contattati non hanno comunque voluto parlare. Uno dei casi riguarda una cittadina privata, proprietaria di terreni in parte dati in affitto e coltivati, in parte completamente abbandonati, come ha dichiarato la sua segretaria: «È stata convocata per testimoniare perché sembrava che ci fosse una truffa dietro ma lei non ne sa niente ed è completamente all’oscuro». Ma altri casi coinvolgono anche istituzioni pubbliche, come l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna per la gestione di aree protette, a cui appartengono i terreni nel cuore del Parco storico.