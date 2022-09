I progetti del Pnrr sull’idrogeno sono in mano ai big dell’oil&gas

Leggendo i bandi finalmente pubblicati per i finanziamenti alla filiera dell’idrogeno e le liste dei beneficiari, appare chiaro che le aziende del gas siano riuscite a dettare la linea per la nuova strategia energetica. Tra i principali vincitori dei finanziamenti, infatti, figurano proprio quelle aziende che in Europa hanno fatto lobbying per l’idrogeno e che vogliono produrlo da combustibili fossili. A loro fianco, gran parte delle università pubbliche italiane, divenute partner strategici delle aziende vincitrici e beneficiarie a loro volta di fondi per la ricerca e lo sviluppo sull’idrogeno.

UniBo ed Eni: l’accordo per la ricerca sull’idrogeno

L’accordo tra un ateneo pubblico e una azienda controllata dallo Stato non è materia di interesse per i cittadini. Lo ha stabilito – unilateralmente – l’Università di Bologna, rispondendo a una richiesta di accesso civico generalizzato che IrpiMedia ha presentato per conoscere i dettagli di una partnership firmata a maggio 2022 con Eni, gigante del petrolio che ha come maggiore azionista il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’accordo fra UniBo ed Eni ha come oggetto la realizzazione di un laboratorio con sede a Ravenna «dedicato alle nuove tecnologie per la decarbonizzazione e la transizione energetica». In particolare, le ricerche si concentreranno sulla produzione sostenibile di idrogeno e la cattura e stoccaggio di CO2.

Secondo UniBo e ENI, che in quanto soggetto controinteressato si è opposto alla nostra richiesta, non ci sono motivi di interesse pubblico per rilasciare il testo dell’accordo. I giornalisti di IrpiMedia, recita il parere di UniBo, non avrebbero fatto richiesta in nome delle «riferite finalità pubblicistiche» – ovvero il diritto di cronaca su fatti di pubblico interesse -, bensì ispirati da «un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo», non utile a «favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico».

L’inchiesta che state leggendo è prova, se ce ne fosse bisogno, che il nostro interesse invece è unicamente quello di pubblicare storie importanti per la collettività.

Nel 2021 IrpiMedia, insieme a Scomodo, aveva presentato un’altra richiesta di accesso agli atti, riguardante un precedente accordo su energia e ambiente tra Eni e l’Università di Bologna datato 2017. La richiesta era stata accolta, seppur con l’invio del testo pesantemente censurato. Nel caso del nuovo accordo sul Laboratorio di Ravenna, invece, anche il ricorso presentato alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di UniBo è stato rigettato, nonostante le evidenti similitudini rispetto al tipo di documento richiesto nella prima istanza.

Non è una questione puramente formale: come è possibile decidere se un accordo tra un’università pubblica e una controllata dello Stato italiano è di pubblico interesse se non se ne conoscono i dettagli?

In generale, prestare attenzione a come le major del petrolio guardano al futuro e alla crisi climatica è un dovere giornalistico. Nel report della fondazione Finanza Etica del 2021, emerge che Eni, nel suo piano industriale 2021- 2024, riserva solo il 20% degli investimenti ad attività verdi, il resto finanzierà ancora i combustibili fossili. Fino al 2030, inoltre, ridurrà le emissioni nette totali delle proprie attività solo del 25% e l’intensità carbonica di appena il 15%. «Quindi per altri 10 anni Eni avrà un impatto sul clima molto vicino a quello che ha oggi», si legge nel report. Per quanto riguarda l’idrogeno blu, all’interno del piano di decarbonizzazione 2021 di Eni, questo è diventato molto più importante rispetto al piano precedente.

Lo stesso nome dato al laboratorio di Ravenna è ambiguo – Hydrogen and Carbon use through Energy from Renewables – perché mette insieme l’idrogeno blu con cattura del carbonio e idrogeno verde prodotto da energie rinnovabili.

«L’università dovrebbe essere favorevolissima a fare ricerca sull’idrogeno verde, ma non dovrebbe fare ricerca sull’idrogeno blu. Non è la strada giusta. L’idrogeno prodotto con elettrolisi dell’acqua è pulito, perché non emetti anidride carbonica, se fai idrogeno blu devi essere bravissimo a catturare tutta la CO2, ed è impossibile praticamente», ha commentato a IrpiMedia Vincenzo Balzani, professore emerito di chimica dell’Università di Bologna. «Produrre idrogeno blu senza catturare tutta l’anidride carbonica non va bene per il clima e non dovrebbe andar bene neanche per l’università. L’università ha il diritto di fare accordi con chi vuole ma non ha il diritto di fare accordi controproducenti di fronte alla crisi climatica», afferma Balzani.