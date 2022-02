Agricoltori a rischio: il mito dei dispositivi di protezione contro i pesticidi

Il quadro europeo

In Francia, dove il morbo di Parkinson è stato inserito tra le malattie professionali nel 2012, i dati dell’Inrs – il corrispettivo francese dell’Inail – mostrano che tra i 2012 e il 2017 sono stati riconosciuti 221 casi di malattia occupazionale: numeri che, per quanto non altissimi, sono molto più grandi di quelli italiani (al ritmo attuale l’Inail ci metterebbe 110 anni per arrivare allo stesso numero di casi approvati). Eppure secondo i dati Eurostat, l’Italia ha circa 900 mila lavoratori agricoli mentre la Francia 700 mila.

In Polonia – dove il comparto agricolo conta 2,3 milioni di addetti – l’ultimo cancro sviluppato sul posto di lavoro, stando ai dati ufficiali, risale a oltre dieci anni fa. Non ci sono mai state intossicazioni da agenti chimici e gli unici infortuni costantemente riconosciuti sono per i morsi delle zecche, che rappresentano l’80% delle compensazioni complessive.

In Germania alcuni documenti governativi ottenuti dai partner tedeschi di questa inchiesta, dimostrano che l’agenzia che dipende dal Ministero del lavoro e che delibera in materia di malattie occupazionale, discute da oltre dodici anni se inserire o meno il morbo di Parkinson tra le malattie provocate dai pesticidi. Senza questa decisione, per ottenere un indennizzo i lavoratori tedeschi devono andare in tribunale. Dal 2010 sono stati 61 i lavoratori agricoli tedeschi che si sono registrati con l’associazione specializzata che si occupa delle assicurazioni SVLFG per ottenere il riconoscimento del Parkinson come malattia occupazionale. Nessuno ci è ancora riuscito.

In Danimarca il sindacato 3F, specializzato sui lavoratori agricoli, dichiara di non aver mai sentito di insorgenze di malattie legate all’impiego di pesticidi. In Svezia, dove gli indennizzi riconosciuti per malattie occupazionali nel 2020 sono stati circa 35 mila, quelli legati all’impiego dei pesticidi sono stati tre negli ultimi cinque anni.

I dispositivi di protezione individuale nella vita reale

Per mitigare il rischio ambientale e sanitario, sia per chi abita vicino ai campi coltivati, sia per i lavoratori, a livello europeo la normativa prevede regole molto stringenti in merito alle modalità d’impiego dei pesticidi. L’Efsa, l’agenzia europea che si occupa della sicurezza alimentare, rivede insieme alla Commissione e agli Stati membri quali fitosanitari introdurre nel mercato e in quali condizioni. Per i lavoratori che trattano i pesticidi, è obbligatorio impiegare dispositivi di protezione indviduale (Dpi): tute, maschere con filtri per la respirazione, guanti, occhiali, stivali, cabine di trattori con speciali sistemi di ventilazione.

In teoria, si dovrebbero conseguire dei patentini per utilizzarli, si dovrebbero acquistare solo da rivenditori autorizzati, si dovrebbe disporre di una documentazione specifica da esibire in caso di controlli, si dovrebbero disporre gli spargimenti solo in alcune finestre temporali. In pratica, specialmente in Italia, c’è un fiorente mercato nero dove circolano anche prodotti teoricamente vietati, i prodotti si acquistano facilmente online, i controlli, troppo bassi, non sono un disincentivo all’incuria nella gestione dei materiali, per quanto tossici.

«Il problema fondamentale è l’utilizzo dei dispositivi di protezione», commenta Carlo Antellini, agronomo della regione della Sabina che si occupa di fare formazione agli agricoltori. Come conferma Tina Balì, Segretaria di Flai Cgil nazionale, all’organizzazione sindacale non risulta che la maggior parte dei lavoratori utilizzino Dpi durante i trattamenti fitosanitari. Al di fuori delle serre, i fitofarmaci vengono sparsi da marzo a ottobre-novembre, un periodo per di più caldo. Quando si indossano certi dispositivi che hanno la caratteristica di essere completamente impermeabili «diventa impossibile starci dentro, ma se sono permeabili si dovrà fare molta attenzione», ragiona Antellini.