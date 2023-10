Il pericolo della “porta sul retro” imposta dal regolamento europeo anti-pedopornografia

La crittografia è una minaccia?

Nei primi nove mesi del 2022, Facebook – il più importante social in termini di segnalazioni – ha individuato all’interno della piattaforma 95 milioni di contenuti potenzialmente legati a nudità, sfruttamento sessuale o abusi di minori, un dato in crescita esponenziale. Fino ad ora, le grosse piattaforme statunitensi – che dominano il mercato globale di internet, salvo poche eccezioni – agivano su base volontaria, decidendo se e come monitorare i contenuti diffusi dai propri utenti, inclusi quelli di cittadini dell’Unione europea.

Una volta identificato il contenuto sospetto, le piattaforme sono in grado di rimuovere il contenuto e di seguito inviano una segnalazione al National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), un’associazione non profit americana fondata dal Congresso nel 1984 e quasi interamente finanziata dal Dipartimento di Stato americano. Il suo scopo – si legge su sito – è assistere le famiglie, aiutare le forze dell’ordine a salvare le vittime degli abusi, svolgere percorsi di formazione per prevenire la diffusione di queste immagini. Nel report 2022 si legge che NCMEC ha ricevuto 31,8 milioni di segnalazioni, quasi tre milioni in più dell’anno precedente. Le segnalazioni possono avvenire sia da utenti, sia dalle piattaforme stesse, che setacciano i contenuti scambiati usando sia sistemi automatizzati di intelligenza artificiale, sia analisti. Meta, a cui dal 2021 fanno capo Facebook, WhatsApp e Instagram, è all’origine dell’85% delle segnalazioni.

Nel 2021, il Carnegie Endowment for International Peace, think tank americano che fino a quell’anno è stato presieduto da William Joseph Burns, successivamente nominato dall’amministrazione di Joe Biden direttore della CIA, ha realizzato il report The Encryption Debate in The European Union. Il documento parla del dibattito europeo sulle conversazioni criptate, innescato in particolare dalla serie di attacchi terroristici che hanno colpito l’Unione europea tra il 2015 e il 2016. Secondo Carnegie «sulla scia di questi attacchi, Europol e le forze dell’ordine nazionali hanno indicato la crittografia come una minaccia chiave e un serio impedimento all’identificazione, investigazione e persecuzione di questo tipo di attività criminali» e da questa esigenza sarebbe nata l’esigenza di contrastare la crittografia. «L’Unione europea – prosegue il report di Carnegie – è diventata il più grande hub geografico di child sexual abuse material (CSAM) nel mondo, con quasi nove indirizzi internet (URL) su dieci ospitati su server europei».

Insieme al cambio di nome, nel 2021 l’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg aveva promesso agli utenti «comunicazioni sicure»: «L’end-to-end encryption impedisce a chiunque – compresi noi – di vedere cosa gli utenti condividono attraverso i nostri servizi». Una svolta negativa secondo Carnegie: «Tutto questo renderebbe il 70% dei casi di CSAM su Facebook irrintracciabili sia alle forze dell’ordine, sia alla stessa Facebook», è l’allarme del report, che in seguito approfondisce il complesso equilibrio tra crittografia e possibilità d’indagine.

Ecco allora che l’Unione europea decide da che parte stare con il nuovo regolamento proposto dalla Commissaria Johansson a maggio 2022. La proposta prevede l’obbligo per piattaforme digitali e app di messaggistica usate nell’Ue – da Facebook a Telegram, da Signal a Snapchat e Tik Tok, fino alle cloud e ai siti di gaming online – di identificare e segnalare qualsiasi traccia, o potenziale traccia di materiale riconducibile a abusi contro i minori, cercando sia nei loro database che nei messaggi scambiati tra clienti. Fino ad oggi le società avevano solo la possibilità temporanea di farlo, in scadenza nel 2024. Da scelta volontaria realizzata con strumenti interni, in linea con i propri standard di sicurezza informatica e privacy, il setaccio diventerà invece un’attività obbligatoria da svolgere con un sistema standardizzato e articolato di valutazione dei rischi.

Con il nuovo regolamento, anche l’Unione europea avrebbe un Centro per «prevenire e combattere l’abuso sessuale dei minori» e delle autorità nazionali incaricate di emettere degli «ordini di ricerca», ovvero mandati spiccati dalle magistrature nazionali, nei confronti di società e piattaforme che presentano un rischio significativo di ospitare CSAM.