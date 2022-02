Il «disegno criminoso» di Credit Suisse per aiutare evasione e riciclaggio

Testo del toggle17 febbraio 2004, Silvio Berlusconi guida il suo secondo governo, il più lungo: «Se lo Stato mi chiede il 50-60% (di tasse, ndr) sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato a evadere», dichiara durante una conferenza stampa. La soglia tollerabile, per il fondatore di Forza Italia, era il 33%, circa dieci punti percentuali di troppo per un italiano con il suo imponibile. Ancora oggi Silvio Berlusconi è il politico con il maggiore patrimonio in Europa, con oltre 50 milioni di euro. Il taglio delle tasse è sempre stato uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia.

Il secondo governo Berlusconi, nel 2001, ha promosso lo scudo fiscale, di cui ci sono state due edizioni, di cui la più importante nel 2009, uscita insieme a un decreto che cambiava alcune norme sulla verifica fiscale. A guidare il ministero dell’Economia c’era Giulio Tremonti, lo stesso fondatore dello studio che poi ha difeso Credit Suisse nel 2017. «Lo scudo va preso come un primo tentativo compiuto in anni ormai passati di andare verso una direzione che allora era sconosciuta», cioè quella di recuperare patrimoni nascosti all’estero, commenta Marco Allena, professore di Diritto tributario all’Università Cattolica del Sacro Cuore. «Ha avuto in quegli anni lo scopo di dare un primo scossone a questa massa di disponibilità giacenti all’estero in situazioni più o meno irregolari», aggiunge. Lo scudo fiscale del 2009 ha regolarizzato 104,5 miliardi di euro e generato un gettito fiscale di 5,6 miliardi di euro. Il dato, secondo diversi esperti sentiti sull’argomento, può essere visto da un punto di vista duplice: per un verso, è gettito recuperato che altrimenti sarebbe stato difficilissimo da recuperare; per un altro verso, è poco rispetto all’ammontare dei patrimoni evasi.

Grande protagonista delle regolarizzazioni tramite scudo fiscale era l’intermediario che si occupava del flusso di denaro in entrata, al quale applicava la ritenuta a titolo di imposta versata allo Stato e a quel punto la giacenza andava ad affluire in un conto secretato.

Sei anni dopo è arrivata la voluntary disclosure, la sua evoluzione introdotta dal governo di Matteo Renzi: nelle sue due versioni, 2015 e 2017, regolarizzerà 64,3 miliardi di euro, per un gettito di 4,8 miliardi. «La voluntary è stata frutto di contraddittori e veri e propri accertamenti che potremmo dire spontanei ma tra il contribuente e per ogni singola posizione dell’Agenzia delle Entrate competente», precisa Allena. «Scudo fiscale e voluntary disclosure sono Istituti diversi: mentre lo scudo è stato sostanzialmente una sanatoria a un costo molto basso (il 2-4% sul totale degli imponibili rimpatriati o regolarizzati) la voluntary disclosure è stato uno strumento assai più complesso e strutturato», aggiunge il professore. Ritiene che entrambi non possano esser considerati “condoni”: non sono totali annullamenti di pena, ma sconti. In più lasciano spazio a verifiche ulteriori: «Il condono è un segno di arrendevolezza del sistema di fronte all’incapacità di accertare – prosegue – perché depone le armi e sana completamente e a prescindere situazioni pregresse». È stato l’unico modo per sanare posizioni altrimenti impossibili da accertare per le autorità fiscali e di conseguenza è stato necessario creare incentivi, come gli sconti sulle possibili pene e gli abbuoni fiscali, affinché fossero fatte le dichiarazioni.

Al di là degli aspetti tecnici, secondo il professor Allena quello che è cambiato è il clima culturale internazionale intorno all’evasione fiscale: le scappatoie sono sempre meno, i Paesi sono almeno formalmente sempre più allineati. È una politica economica sempre più diffusa quella di aggredire i patrimoni all’estero non dichiarati.

Sul piano giudiziario, però, l’Italia condanna poco per reati fiscali. Il Sole24Ore in un articolo del 2019 ne stimava all’anno circa 3mila di media. Nel 2014 i procedimenti archiviati sono stati 15mila e 23mila nuovi casi sono stati aperti. Nel 2019 i detenuti per reati fiscali, riporta Agi, erano 281. Eppure i casi di evasione fiscale transfrontaliera continuano a essere scoperti.

Nell’ultima Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, curata dal Mef, si legge che sono 921 «i casi di evasione fiscale internazionale e di occultamento di redditi e patrimoni all’estero scoperti dalla Guardia di Finanza nel 2020». Nel 2019 erano stati 1.627, nel 2018 1.702 e nel 2017 1.809. La voluntary disclosure oggi è ancora informalmente impiegata per risolvere i contenziosi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, nonostante la finestra di tempo sia ormai “chiusa”.

Delle circa 130 mila richieste di regolarizzazione pervenute all’Agenzia delle Entrate entro l’inizio del dicembre 2015, quasi al termine dell’operazione, circa il 70% erano per posizioni aperte in Svizzera. Per l’80% circa hanno riguardato quattro banche: Credit Suisse, Ubs, Bsi e Julius Baer. «Con la voluntary disclosure ci si è riproposti di far pagare le imposte sulle giacenze all’estero, tendenzialmente negli ultimi cinque anni – spiega Marco Allena, professore di Diritto tributario all’Università Cattolica del Sacro Cuore -. Chi non ha avuto redditi da quelle giacenze non ha pagato imposte». Le giacenze sono le somme di denaro depositate in un conto corrente. Quindi la voluntary disclosure puntava a radiografare le fonti di guadagno di un contribuente all’estero, dai patrimoni fino ai redditi passivi, come gli interessi su un investimento, i dividendi di una società. Le sanzioni per la mancata dichiarazione erano del 16,65%. Tra chi ha sfruttato gli sconti delle manovre per far rientrare i soldi dall’estero ci sono il gruppo Gucci e alcuni manager storici. Scrive Il Fatto quotidiano, in un’inchiesta collaborativa con il consorzio Eic, che almeno dal 2011 al 2017 il gruppo ha evitato di pagare al fisco 5 miliardi di euro. Uno dei manager che aveva partecipato allo schema ha aderito alla voluntary e ha pagato 16 milioni di euro per rimettere a posto la sua posizione fiscale.