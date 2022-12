Il gioco dell’usura

Ogni parola ha dietro un ricordo ben preciso. Marco le tira fuori a fatica mentre resta seduto con le braccia incrociate su una seggiola di plastica. Il suo è un nome di fantasia: l’anonimato è condizione necessaria per permettergli di raccontare come abbia vissuto gli ultimi anni della sua esistenza, stretti fra l’usura e il girone infernale del gioco d’azzardo. «Si sono presentati come amici e poi si sono rivelati tutt’altro. Col tempo mi hanno chiesto il triplo degli interessi e non ce l’ho fatta più a pagare», dice stringendo le dita attorno ai fianchi. Marco aveva un’attività a Roma, crollata sotto il peso dei debiti. «Il locale non ingranava. Ho cercato di riprendermi scommettendo ai cavalli: più giocavo e più le cose andavano peggio. Ma non riuscivo a smettere per la speranza di vincere e ripianare così il buco».

Recuperare denaro è stato il pensiero costante della sua quotidianità. Prima ha chiesto soldi a tutti quelli della sua cerchia più vicina, svuotando le casse della famiglia. Poi, si è rivolto a dei conoscenti che avevano mostrato interesse riguardo alla sua situazione economica. «Ho capito dopo chi erano, pesone legate alla criminalità organizzata. Ma ormai ero finito nelle loro mani».

Da lì è iniziato il calvario: per finanziare il vizio aveva bisogno di continui nuovi prestiti. Lo sballottavano da un capo all’altro della città. «Ogni quartiere ha i suoi usurai. Tutti si conoscono e fanno rete tra loro. Quando uno non poteva darmi i soldi, mi indirizzavano da un altro. Se dovevo restituire il denaro, mentivo per prendere tempo e mi catapultavo dall’ennesimo usuraio». Una catena con innumerevoli maglie.