Ascesa e caduta degli angeli di Putin

Il vento che negli anni passati ha gonfiato le vele dell’internazionale sovranista, tuttavia, non soffiava soltanto da Est. La strumentalizzazione del dibattito pubblico sui diritti civili dei cittadini europei, veicolata attraverso il mondo ecclesiastico di fede cristiana, è passata anche da operazioni che coinvolgevano individui statunitensi. Utilizzando modalità e contenuti che talvolta ricordano in maniera smaccata quelle messe in atto dai russi.

L’operazione legata alla chiesa di Sant’Antonio a Tarquinia, ad esempio, ricorda per molti versi quella effettuata da Steve Bannon presso la Certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone. In entrambi i casi si tratta di luoghi che difficilmente si possono considerare strategici e che non sono interessati da grandi flussi di turismo o pellegrinaggio. E forse anche per questo adatti alla costruzione di un centro spirituale per aggregare in Europa personaggi e attivisti legati al mondo religioso, ma soprattutto al mondo conservatore, senza destare scalpore.

Anche la Certosa di Trisulti, un bene culturale risalente al 1204, è sottoposta ai vincoli del Mibact, che nel giugno del 2017 scelse, attraverso un bando, di affidare la struttura all’organizzazione religiosa senza scopo di lucro Dignitatis Humanae Institute (DHI). Quest’ultima avrebbe pagato un affitto particolarmente conveniente – 100 mila euro annui – a patto di farsi carico di alcune importanti opere di restauro e manutenzione. Il direttore del DHI era un cittadino inglese chiamato Benjamin Harnwell (tutt’oggi collaboratore di Bannon), mentre l’unico finanziatore noto risultava essere l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon. Nell’organigramma del DHI figuravano anche figure controverse come il Cardinale Raymond Leo Burke, noto per la sua veemente opposizione a Papa Francesco. Il piano di Bannon e soci, destinato a naufragare prima ancora di partire, era quello di realizzare una scuola per “gladiatori sovranisti” all’interno del monastero certosino di proprietà del Polo Museale della Regione Lazio.

Per mettere insieme un progetto così ambizioso Steve Bannon aveva preso come modello due scuole già esistenti. La prima era gestita da Marion Maréchal Le Pen, a Lione, e poneva l’enfasi sugli insegnamenti della cultura giudaico-cristiana. La seconda era la scuola politica della Lega, il cui fautore principale era Armando Siri. In entrambi i casi, si tratta pressochè degli stessi referenti politici che interagivano con l’ortodossia russa.

Se il modus operandi e gli attori politici sono simili, non stupisce che lo fossero anche i contenuti diffusi da queste organizzazioni. Durante le trasmissioni radio andate in onda sull’emittente alt-right statunitense Breitbart, Harnwell affermò di essere «convinto dell’esistenza di un movimento internazionale guidato da organizzazioni come l’ONU e l’Unione europea per ridurre la popolazione globale» attraverso il ricorso, sempre più diffuso, a metodi contraccettivi, aborto e matrimonio omosessuale.

Una convinzione tale, quella di Harnwell, da spingerlo ad affermare che «le origini del movimento pro-aborto sono diaboliche». Ma non solo: Harnwell era convinto che in Vaticano si stesse svolgendo una vera e propria guerra civile e che era arrivato il momento «di scegliere da che parte stare». Una messaggistica del tutto congruente con quella che venne diffusa e amplificata attraverso la kermesse del Congresso delle Famiglie, sponsorizzata da oligarchi come Konstantin Malofeev e Vladimir Yakunin, a cui presero parte numerose organizzazioni della galassia ultra-conservatrice, come quelle dirette in tempi recenti da Ignacio Arsuaga e Luca Volontè.